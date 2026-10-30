С ночи силы ПВО сбили 62 беспилотника на подлете к Москве
Системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 25 украинских беспилотников, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как уточнил мэр, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Вечером 29 октября Собянин сообщал об уничтожении 22 беспилотников, направленных на Москву.
Ночью во всех московских аэропортах – «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский» (Раменское) – ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Согласно сообщению Росавиации, меры направлены на обеспечение безопасности полетов. О закрытии «Внуково» и «Жуковского» стало известно в 22:50 мск 29 октября. «Шереметьево» закрыли в 02:19 мск 30 октября, «Домодедово» – 02:38 мск.
В ночь на 29 октября российские средства ПВО уничтожили 1214 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Собянина, в сторону Московского региона направлялись 613 БПЛА.
29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что участники саммита «Россия – Африка» столкнулись с трудностями при прибытии в Москву из-за атак украинских беспилотников. Представитель Кремля подчеркнул, что все участники мероприятия «отдают себе отчет» в действиях Украины на фоне проведения столь масштабного международного форума.
До этого Песков сказал, что атаки ВСУ на Москву во время проведения форума подтверждают необходимость продолжения спецоперации. Представитель Кремля подчеркнул, что российские системы ПВО работают эффективно. Пресс-секретарь главы российского государства также назвал странным наносить массированную атаку беспилотниками во время проведения саммита мирового масштаба.