С ночи силы ПВО сбили 62 беспилотника на подлете к Москве

По данным Собянина, с ночи 30 октября на подлете к Москве уже нейтрализовано 62 БПЛА. О первых 16 сбитых воздушных целях он написал в 01:45 мск. Позднее, в 03:02 мск, мэр уведомил о перехвате еще 21 дрона.