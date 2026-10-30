Лавров прибыл в США на совещание глав МИД G20

СМИД G20 пройдет 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин лично на саммит, пока не принято. Тогда Песков также отмечал, что участие российской стороны в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным».