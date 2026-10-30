Лавров прибыл в США на совещание глав МИД G20
Глава МИДа Сергей Лавров прибыл в Атланту для участия в совещании глав МИД «группы двадцати». Правительственный борт приземлился в аэропорту столицы штата Джорджия, сообщает ТАСС.
Путь от Москвы с облетом недружественных стран занял 20 часов 10 минут.
СМИД G20 пройдет 30–31 октября и станет ключевым событием перед саммитом лидеров «двадцатки» в Майами 14–15 декабря. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что решение о том, поедет ли Владимир Путин лично на саммит, пока не принято. Тогда Песков также отмечал, что участие российской стороны в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным».
Президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы видеть Путина на саммите. «Безусловно, я был бы рад его видеть», – говорил американский лидер журналистам в Белом доме. При этом Трамп признавал, что не знает, приедет ли российский президент.
В Кремле подтверждали, что решение об участии Путина будет приниматься с учетом повестки форума и практической целесообразности поездки. Шерпа России в G20 Денис Агафонов отмечал, что вопрос прорабатывается ближе к дате встречи. Саммит G20 на высшем уровне пройдет в Дорале в окрестностях Майами.