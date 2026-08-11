Россия начала подготовку к СМИД G20 в Атланте на высоком уровне

В тот же день Бердыев сообщил в интервью ТАСС, что США подают сигнал о заинтересованности в участии Путина в мероприятии. По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. Посол уточнял, что окончательное решение будет зависеть от перспектив проведения «продуктивного разговора» в лидерском формате на встрече G20 в Майами 14–15 декабря.