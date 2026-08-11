Россия начала подготовку к СМИД G20 в Атланте на высоком уровне
Россия готовится к участию на высоком уровне в предстоящих министерских мероприятиях «группы двадцати», включая встречу министров иностранных дел G20, запланированную на 30–31 октября в Атланте. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
По словам дипломата, в рамках G20 сейчас активизировалась работа над итоговыми документами форума за 2026 г. Он отметил, что на этой неделе согласовываются основные договоренности по линии отраслевых треков в сфере инноваций и энергетики.
Бердыев перечислил основные международные мероприятия, к которым готовится российская делегация. В их числе встреча министров финансов и глав центробанков в Эшвилле 31 августа – 1 сентября, заседание министров по инновациям в Роли-Дареме 1–2 сентября, энергетическая встреча в Хьюстоне 14–16 сентября, торговая конференция в Милуоки 30 сентября – 1 октября, третья встреча шерп G20 в Вашингтоне 1–2 октября, заседание министров финансов и глав ЦБ в Бангкоке 15 октября, а также СМИД G20 в Атланте 30–31 октября и четвертая встреча шерп в Майами 11–12 декабря.
Дипломат подчеркнул, что Россия активно участвует в выработке коллективных решений в формате G20 и настаивает на согласовании договоренностей на основе баланса интересов и консенсуса.
22 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что для участия президента России Владимира Путина в саммите «большой двадцатки» (G20) в Майами не требуется отдельного персонального приглашения. Тогда Песков также отмечал, что участие российской стороны в саммите будет «на высоком уровне, эффективным и деятельным».
В тот же день Бердыев сообщил в интервью ТАСС, что США подают сигнал о заинтересованности в участии Путина в мероприятии. По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. Посол уточнял, что окончательное решение будет зависеть от перспектив проведения «продуктивного разговора» в лидерском формате на встрече G20 в Майами 14–15 декабря.