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МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

Ведомости

Американская сторона, которая в декабре примет саммит «большой двадцатки» (G20) в Майами, подает сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – отметил дипломат.

Бердыев назвал такой подход не политическим жестом, а рациональной логикой. По его мнению, саммит G20 является площадкой для обмена мнениями между лидерами, а без участия России невозможно эффективно решать глобальные проблемы.

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Политика / Международные отношения

При этом он отметил, что вопрос об уровне участия России в саммите пока остается открытым. По словам Бердыева, приглашения на встречи G20 обычно направляются ближе к мероприятию после определения его параметров. Дипломат подчеркнул, что такие приглашения имеют не только протокольное значение, но и позволяют участникам понимать содержание, структуру и возможные результаты встречи.

Бердыев также отметил, что вопрос о возможном участии Путина в саммите является одним из наиболее часто задаваемых журналистами. По его словам, окончательное решение будет зависеть от перспектив проведения «продуктивного разговора» в лидерском формате на встрече G20 в Майами 14–15 декабря.

В мае помощник президента России Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит G20. «Сейчас просто рано даже еще говорить», – заявил Ушаков. Он отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «двадцатки», однако решение об участии президента в саммите пока не обсуждается публично.

Президент РФ Владимир Путин назначил начальника экспертного управления президента России Дениса Агафонова новым шерпой в G20. Ранее шерпой России в G20 была заместитель начальника экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш.

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