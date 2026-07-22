МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите G20 в Майами

При этом он отметил, что вопрос об уровне участия России в саммите пока остается открытым. По словам Бердыева, приглашения на встречи G20 обычно направляются ближе к мероприятию после определения его параметров. Дипломат подчеркнул, что такие приглашения имеют не только протокольное значение, но и позволяют участникам понимать содержание, структуру и возможные результаты встречи.