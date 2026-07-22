МИД РФ: США хотели бы видеть Путина на саммите G20 в Майами
Американская сторона, которая в декабре примет саммит «большой двадцатки» (G20) в Майами, подает сигнал о заинтересованности в участии президента России Владимира Путина в мероприятии. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.
По его словам, президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что считает участие российского лидера в саммите полезным. «Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», – отметил дипломат.
Бердыев назвал такой подход не политическим жестом, а рациональной логикой. По его мнению, саммит G20 является площадкой для обмена мнениями между лидерами, а без участия России невозможно эффективно решать глобальные проблемы.
При этом он отметил, что вопрос об уровне участия России в саммите пока остается открытым. По словам Бердыева, приглашения на встречи G20 обычно направляются ближе к мероприятию после определения его параметров. Дипломат подчеркнул, что такие приглашения имеют не только протокольное значение, но и позволяют участникам понимать содержание, структуру и возможные результаты встречи.
Бердыев также отметил, что вопрос о возможном участии Путина в саммите является одним из наиболее часто задаваемых журналистами. По его словам, окончательное решение будет зависеть от перспектив проведения «продуктивного разговора» в лидерском формате на встрече G20 в Майами 14–15 декабря.
В мае помощник президента России Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит G20. «Сейчас просто рано даже еще говорить», – заявил Ушаков. Он отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «двадцатки», однако решение об участии президента в саммите пока не обсуждается публично.
Президент РФ Владимир Путин назначил начальника экспертного управления президента России Дениса Агафонова новым шерпой в G20. Ранее шерпой России в G20 была заместитель начальника экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш.