США исключили члена делегации РФ из мероприятий по подготовке к саммиту G20

После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему придает большое значение работе в формате G20. По его словам, в любом случае Москва будет достойно и на должном уровне представлена на саммите.