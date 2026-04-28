США исключили члена делегации РФ из мероприятий по подготовке к саммиту G20
Члена делегации РФ не допустили до подготовительных мероприятий к саммиту G20. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский на заседании международного совета по сотрудничеству и инвестициям (МССИ).
«Уже министры финансов и Центробанки во время весенних встреч Бреттон-Внудских учреждений и общались. К сожалению, не без проблем для нашей делегации, где американцы допустили ошибку», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По словам Биричевского, члену российской делегации сделали визу и выдали бейдж участника, однако затем стало известно, что документы не прошли этапы согласования. По мнению дипломата, это говорит о том, что «американцы не способны до конца честно выполнять те председательские функции, которые на них возложены».
Он также подчеркнул, что Москва по двусторонним каналам выразила демарш представителям США. Биричевский выразил надежду, что такие меры «как-то на них подействуют», иначе Россия может прибегнуть к другим шагам вплоть до бойкота мероприятий.
23 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 г. в Майами. По данным издания, американский лидер «четко дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется».
После этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия по-прежнему придает большое значение работе в формате G20. По его словам, в любом случае Москва будет достойно и на должном уровне представлена на саммите.