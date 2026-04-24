RUAL41,725+0,34%CNY Бирж.11,07+1,08%IMOEX2 771,46+0,36%RTSI1 166,66+0,58%RGBI120,8+0,04%RGBITR786,01+0,07%
Главная / Политика /

WP: Трамп намерен пригласить Путина на саммит G20 в США

Ведомости

Американский лидер Дональд Трамп планирует пригласить президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 г. в Майами. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным издания, официальное приглашение пока не направлено, однако Россия как участник «большой двадцатки» будет приглашена на встречи на уровне министров и лидеров.

Источник издания подчеркнул, что президент США «четко дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется».

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия продолжает работу в формате G20, однако решение об участии в саммите 2026 г. в США пока не принято.

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Панкин рассказывал, что Россия приглашена к участию в саммите на высшем уровне, но окончательная позиция будет определена ближе к дате. «Бог знает, что произойдет до этого», – отметил дипломат.

Саммит G20 в США запланирован на декабрь 2026 г. и должен пройти в Майами. Путин не участвует в очных встречах «большой двадцатки» с 2019 г. В 2025 г. саммит проходил в Африке под председательством ЮАР, российскую делегацию возглавлял заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

