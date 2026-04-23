MTSS226,4-0,22%CNY Бирж.10,964+0,11%IMOEX2 767,86+0,23%RTSI1 162,59+0,23%RGBI120,88+0,11%RGBITR786,52+0,14%
Песков: решения об участии России в саммите G20 пока не приняли

Россия продолжает работу по линии G20 («большой двадцатки»), однако решение об участии в саммите 2026 г. в США пока не принято, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Решений пока таких не принималось, но каждый саммит <...> Россия принимала участие на соответствующем уровне. По линии «20-тки» работа продолжается, и ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», – сказал представитель Кремля.

23 апреля замглавы МИД РФ Александр Панкин сообщил, что Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне. При этом он отметил, что нужно смотреть «ближе к дате». «Бог знает, что произойдет до этого», – добавил дипломат.

Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 г. в Майами. Президент Владимир Путин не принимал участия в саммите «большой двадцатки» в очном формате с 2019 г. В 2025 г. встреча прошла на африканском континенте под председательством ЮАР, российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

