Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне

18 декабря 2025 г. российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш сообщала, что США ведут подготовку к возможной поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в 2026 г. В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована продолжить работу с G20.