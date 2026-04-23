Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне
Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
«Мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 г. в Майами.
В прошлом году встреча лидеров проходила на африканском континенте под председательством ЮАР 22–23 ноября. Как сообщал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, представители недружественных государств на саммите G20 предлагали российской стороне проекты по экономическому сотрудничеству.
18 декабря 2025 г. российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш сообщала, что США ведут подготовку к возможной поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в 2026 г. В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована продолжить работу с G20.