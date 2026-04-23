Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON4 498,5+0,2%CNY Бирж.00%IMOEX2 761,64+0,14%RTSI1 159,98-0,4%RGBI120,75+0,41%RGBITR785,45+0,43%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия приглашена на саммит G20 в США на высшем уровне

Россия приглашена к участию в саммите G20 в США на высшем уровне, сообщил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).

Саммит G20 США планируют провести в декабре 2026 г. в Майами.

В прошлом году встреча лидеров проходила на африканском континенте под председательством ЮАР 22–23 ноября. Как сообщал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин, представители недружественных государств на саммите G20 предлагали российской стороне проекты по экономическому сотрудничеству.

18 декабря 2025 г. российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш сообщала, что США ведут подготовку к возможной поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20 в 2026 г. В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована продолжить работу с G20.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте