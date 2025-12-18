США готовятся к приезду Путина на саммит G20
США ведут подготовку к возможной поездке президента РФ Владимира Путина на саммит G20, который состоится в декабре 2026 г., сообщила «РИА Новости» российская шерпа в международной организации Светлана Лукаш.
«[Страна] готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года», – сказала она.
В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована продолжить работу с G20. Он прокомментировал отмену совместного заявления по итогам саммита объединения в ЮАР, отметив, что существуют попытки политизировать документ. Представитель Кремля выразил мнение, что такие шаги «воспринимаются, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран».
Саммит G20 в Йоханнесбурге прошел с 21 по 22 ноября. На мероприятии не присутствовали Путин, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Как писала газета Die Zeit, впервые с момента создания G20 на саммите не было глав трех крупнейших стран группы.