США готовятся к приезду Путина на саммит G20

В середине ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Россия заинтересована продолжить работу с G20. Он прокомментировал отмену совместного заявления по итогам саммита объединения в ЮАР, отметив, что существуют попытки политизировать документ. Представитель Кремля выразил мнение, что такие шаги «воспринимаются, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран».