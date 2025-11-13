Газета
Главная / Политика /

Си Цзиньпин отменил участие в саммите G20 в ЮАР

Ведомости

Председатель КНР Си Цзиньпин не примет участие в саммите G20, который пройдет в Йоханнесбурге. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство, пишет Die Zeit. Китай на встрече будет представлять премьер Госсовета Ли Цян.

Ранее от поездки отказались президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. Таким образом, впервые с момента создания G20 на саммите не будут присутствовать главы трех крупнейших стран группы, пишет издание.

Трамп изначально планировал поручить участие своему вице-президенту Джей Ди Вэнсу, но затем пригрозил полностью бойкотировать встречу. Он уже несколько месяцев обвиняет власти ЮАР в дискриминации белого меньшинства, а также критикует их внутреннюю и внешнюю политику – включая земельную реформу и иск ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде в секторе Газа.

В группу G20 входят 19 государств, ЕС и Африканский союз. Южная Африка возглавляет объединение с декабря 2024 г., когда приняла председательство от Бразилии, и будет оставаться во главе G20 до ноября 2025 г. Затем председательство перейдет к США. Трамп уже объявил, что планирует провести следующий саммит на территории собственного гольф-клуба.

