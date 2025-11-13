Си Цзиньпин отменил участие в саммите G20 в ЮАР

В группу G20 входят 19 государств, ЕС и Африканский союз. Южная Африка возглавляет объединение с декабря 2024 г., когда приняла председательство от Бразилии, и будет оставаться во главе G20 до ноября 2025 г. Затем председательство перейдет к США. Трамп уже объявил, что планирует провести следующий саммит на территории собственного гольф-клуба.