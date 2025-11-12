В ЮАР обвинили Трампа в распространении ложных заявлений о «геноциде белых»
Министр финансов Южной Африки Энох Годонгвана резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за распространение ложных утверждений о «геноциде белых африканеров» в стране. Его заявление прозвучало после того, как Трамп объявил о бойкоте предстоящего саммита «большой двадцатки» (G20) в Йоханнесбурге, пишет Bloomberg.
Выступая в парламенте Кейптауна, Годонгвана заявил, что подобные обвинения подрывают международное сотрудничество и усиливают мировые разногласия. «На этом раздробленном фоне Южную Африку ложно обвиняют в геноциде белого населения и угрожают карательными санкциями, основанными на этой лжи», – сказал министр.
ЮАР готовится принять саммит G20 22–23 ноября, где участники попытаются согласовать совместную декларацию. Южноафриканские чиновники считают, что отказ США от участия может упростить процесс переговоров, однако не исключают, что другие государства могут заблокировать итоговый документ.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя решение Трампа, заявил, что бойкот «не принесет ожидаемого эффекта».
Ранее Трамп заявил, что «в Южной Африке убивают африканеров», и отменил участие американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Вашингтон также выступает против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, в частности – инициатив по финансированию борьбы с изменением климата.
8 ноября МИД ЮАР также опроверг заявления Трампа.