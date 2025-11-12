В ЮАР обвинили Трампа в распространении ложных заявлений о «геноциде белых»

Ранее Трамп заявил, что «в Южной Африке убивают африканеров», и отменил участие американской делегации во главе с вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Вашингтон также выступает против продвижения ориентированной на Глобальный Юг повестки ЮАР, в частности – инициатив по финансированию борьбы с изменением климата.