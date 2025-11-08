Газета
Политика

МИД ЮАР отверг заявление Трампа о насилии против белых граждан страны

Ведомости

Министерство иностранных дел ЮАР отвергло заявления президента США Дональда Трампа о том, что белые граждане страны подвергаются преследованиям по расовому признаку. Комментарий ведомства приводит Reuters.

Трамп ранее заявил в Truth Social, что ни один представитель правительства США не будет присутствовать на саммите G20 в Южной Африке из-за происходящих в стране «нарушений прав человека».

«Африканеров [потомков голландских поселенцев, а также французских и немецких иммигрантов] убивают и истребляют, а их земли и фермы незаконно конфискуются», – написал президент США.

Министерство иностранных дел ЮАР назвало решение Вашингтона «прискорбным» и отвергло заявления Трампа о преследованиях белого населения.

«Утверждение о том, что эта община подвергается преследованиям, не подкреплено фактами», – заявило министерство.

Там добавили, что связанное с расовым неравенством прошлое ЮАР «дает ей опыт, позволяющий помогать миру преодолевать разногласия через платформу «большой двадцатки».

Трамп ранее говорил, что ЮАР не должно быть в составе G20.

Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Российскую делегацию на мероприятии возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Президент РФ Владимир Путин принимать участие в саммите не будет. 

