Трамп поставил под сомнение членство ЮАР в G20 и отказался от участия в саммите
Президент США Дональд Трамп заявил, что не поедет на саммит G20 в Южно-Африканской Республике. Он также считает, что ЮАР вообще не должна быть частью «Большой двадцатки».
«У нас встреча G20 в ЮАР. ЮАР вообще не должна больше входить в эту группу, потому что там творится что-то очень плохое, – сказал Трамп на бизнес-форуме во Флориде. – Я не собираюсь представлять нашу страну там. Этой страны не должно быть в составе G20».
Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Российскую делегацию на мероприятии возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Президент РФ Владимир Путин принимать участие в саммите не будет.
3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США в конце ноября в Йоханнесбурге (ЮАР) на саммите G20.