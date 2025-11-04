Газета
Политика

Орешкин возглавит делегацию России на саммите G20

В ЮАР также будут представлены заместители глав МИД и Минфина
Ведомости

Российскую делегацию на саммите G20 возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.

В состав делегации вошли:

  • начальник экспертного управления президента Денис Агафонов, 

  • замначальника экспертного управления президента Светлана Лукаш, 

  • замминистра иностранных дел Александр Панкин, 

  • замминистра финансов Иван Чебесков.

Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Кремль сообщал, что Путин не примет участие в мероприятии, но Россия будет представлена на «достойном уровне».

3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ЮАР. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что страна пока не располагает подтверждением планов о встрече президентов России и США.

