Орешкин возглавит делегацию России на саммите G20

Орешкин возглавит делегацию России на саммите G20В ЮАР также будут представлены заместители глав МИД и Минфина
Российскую делегацию на саммите G20 возглавит замглавы администрации президента Максим Орешкин. Это следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.
В состав делегации вошли:
начальник экспертного управления президента Денис Агафонов,
замначальника экспертного управления президента Светлана Лукаш,
замминистра иностранных дел Александр Панкин,
замминистра финансов Иван Чебесков.
Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). Кремль сообщал, что Путин не примет участие в мероприятии, но Россия будет представлена на «достойном уровне».
3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ЮАР. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что страна пока не располагает подтверждением планов о встрече президентов России и США.