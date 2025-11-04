Орешкин возглавит делегацию России на саммите G20

3 ноября президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в ЮАР. Официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья сообщил, что страна пока не располагает подтверждением планов о встрече президентов России и США.