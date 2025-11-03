Газета
ЮАР не подтвердила возможную встречу лидеров России и США на саммите G20

Ведомости

Южно-Африканская Республика (ЮАР), которая председательствует в «группе двадцати» G20), пока не располагает подтверждением планов о встрече президентов России и США на предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его слова передает ТАСС.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября в Йоханнесбурге. Переговоры могли бы пройти на ноябрьском саммите G20, который принимает ЮАР, отмечал он.

Саммит G20 пройдет 21–22 ноября в Йоханнесбурге. Путин не примет участие в мероприятии, но Россия будет представлена на «достойном уровне», сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

