ЮАР не подтвердила возможную встречу лидеров России и США на саммите G20

Южно-Африканская Республика (ЮАР), которая председательствует в «группе двадцати» G20), пока не располагает подтверждением планов о встрече президентов России и США на предстоящем саммите G20 в Йоханнесбурге. Об этом сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, его слова передает ТАСС.