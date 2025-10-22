Газета
Политика

Путин не будет участвовать в саммите G20 в ЮАР

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин не примет участия в саммите G20 в ЮАР, но Россия будет представлена на «достойном уровне». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Путин не примет лично участие. Но Россия, как мы и говорили, будет представлена на достойном уровне, и мы своевременно вас проинформируем, кто это будет», – сказал он.

Саммит G20 пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге (ЮАР). 2 октября Песков сказал «Ведомостям», что Путин «так или иначе» примет участие в работе саммита G20.

На прошлом саммите G20 в Бразилии от России участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Путин говорил в 2024 г., что не посетит саммит «группы двадцати» в Рио-де-Жанейро, чтобы не срывать его. Путин уточнял, что в России «непростая ситуация и украинский кризис еще не закончился».

