Политика

Путин примет участие в работе саммита G20

Ведомости

Президент России Владимир Путин примет участие в работе саммита «большой двадцатки» (G20). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей».

«Так или иначе, он примет участие в G20, и в любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активное. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы двадцатки», – подчеркнул представитель Кремля.

6 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 состоится в Майами. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г. в Питтсбурге. Трамп уточнил, что разработкой повестки саммита занимается министр финансов США Скотт Бессент. Американский лидер добавил, что приветствовал бы участие Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20.

По данным CBS, саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.

