Путин примет участие в работе саммита G20

6 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 состоится в Майами. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г. в Питтсбурге. Трамп уточнил, что разработкой повестки саммита занимается министр финансов США Скотт Бессент. Американский лидер добавил, что приветствовал бы участие Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20.