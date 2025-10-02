Путин примет участие в работе саммита G20
Президент России Владимир Путин примет участие в работе саммита «большой двадцатки» (G20). Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге, отвечая на вопрос «Ведомостей».
«Так или иначе, он примет участие в G20, и в любом случае, участие российской стороны будет на должном уровне и максимально активное. Мы активно принимаем участие во всех сегментах работы двадцатки», – подчеркнул представитель Кремля.
6 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что саммит G20 состоится в Майами. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г. в Питтсбурге. Трамп уточнил, что разработкой повестки саммита занимается министр финансов США Скотт Бессент. Американский лидер добавил, что приветствовал бы участие Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в саммите G20.
По данным CBS, саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.