Трамп заявил, что будет рад участию Путина и Си в саммите G20 в США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил, что приветствовал бы участие президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина в саммите «Большой двадцатки» (G20), проведение которого ожидается в 2026 г. в США. Об этом американский лидер сообщил, отвечая на вопрос журналистов в Овальном кабинете Белого дома.

«Это интересный вопрос. Я был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», – сказал Трамп.

Саммит G20 пройдет в Майами, заявил президент США в ходе брифинга в Белом доме. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г., 16 лет назад в Питтсбурге. По словам Трампа, разработкой повестки саммита уже начал заниматься министр финансов США Скотт Бессент. Телеканал CBS сообщил, что саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.

