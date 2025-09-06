Трамп анонсировал проведение саммита G20 в Майами в 2026 году
Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Майами, штат Флорида, в 2026 г., заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г., 16 лет назад в Питтсбурге.
«Саммит 2026 г. состоится в красивейшем городе Майами», – сказал американский лидер.
Трамп добавил, что разработкой повестки саммита уже начал заниматься министр финансов США Скотт Бессент. Глава государства отметил, что также «обдумает» вопрос участия России в предстоящей встрече. Позже он заявил, что будет рад приветствовать президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите, если они будут заинтересованы в этом.
Телеканал CBS сообщил, что саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.
По словам Трампа, он не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге в ЮАР. Мероприятие состоится 21 – 22 ноября 2025 г. Президент отправит на него американского вице-президента Джей Ди Вэнса.
2 сентября Польша попросила США предоставить ей приглашение в G20 в 2026 г. В МИД страны объяснили эту просьбу тем, что Польша вошла в число «триллионных экономик» (страны с ВВП больше $1 трлн).