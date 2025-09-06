Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп анонсировал проведение саммита G20 в Майами в 2026 году

Ведомости

Саммит «Большой двадцатки» (G20) пройдет в Майами, штат Флорида, в 2026 г., заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме. Последний раз встреча проходила в США в 2009 г., 16 лет назад в Питтсбурге.

«Саммит 2026 г. состоится в красивейшем городе Майами», – сказал американский лидер.

Трамп добавил, что разработкой повестки саммита уже начал заниматься министр финансов США Скотт Бессент. Глава государства отметил, что также «обдумает» вопрос участия России в предстоящей встрече. Позже он заявил, что будет рад приветствовать президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите, если они будут заинтересованы в этом.

Телеканал CBS сообщил, что саммит запланирован на 14–15 декабря 2026 г. Он может пройти на территории гольф-клуба и курортно-гостиничного комплекса Трампа в городе Дорал в окрестностях Майами.

По словам Трампа, он не поедет на саммит G20 в Йоханнесбурге в ЮАР. Мероприятие состоится 21 – 22 ноября 2025 г. Президент отправит на него американского вице-президента Джей Ди Вэнса.

2 сентября Польша попросила США предоставить ей приглашение в G20 в 2026 г. В МИД страны объяснили эту просьбу тем, что Польша вошла в число «триллионных экономик» (страны с ВВП больше $1 трлн).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её