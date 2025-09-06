Трамп анонсировал проведение саммита G20 в Майами в 2026 году

Трамп добавил, что разработкой повестки саммита уже начал заниматься министр финансов США Скотт Бессент. Глава государства отметил, что также «обдумает» вопрос участия России в предстоящей встрече. Позже он заявил, что будет рад приветствовать президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите, если они будут заинтересованы в этом.