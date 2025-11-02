Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с Трампом

Власти сейчас сосредоточены на решении проблемы украинского урегулирования, а не на организации саммита с США
Ведомости

Необходимости в срочной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос о возможности оперативной организации саммита двух лидеров. 

Песков подчеркнул, что сейчас у властей есть необходимость в «очень кропотливой» работе по деталям проблемы украинского урегулирования.

Встреча двух лидеров, запланированная в Будапеште, была отменена в конце октября. Трамп объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта. Трамп и Путин не исключили возможность проведения саммита в будущем.

Читайте также:Перенос встречи Трампа и Путина в Будапеште заинтересовал россиян
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте