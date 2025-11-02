Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с Трампом

Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с ТрампомВласти сейчас сосредоточены на решении проблемы украинского урегулирования, а не на организации саммита с США
Необходимости в срочной встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас нет, заявил ТАСС пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос о возможности оперативной организации саммита двух лидеров.
Песков подчеркнул, что сейчас у властей есть необходимость в «очень кропотливой» работе по деталям проблемы украинского урегулирования.
Встреча двух лидеров, запланированная в Будапеште, была отменена в конце октября. Трамп объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта. Трамп и Путин не исключили возможность проведения саммита в будущем.