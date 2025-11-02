Кремль не видит необходимости в оперативной встрече Путина с Трампом

Встреча двух лидеров, запланированная в Будапеште, была отменена в конце октября. Трамп объяснил это тем, что на данный момент стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании конфликта. Трамп и Путин не исключили возможность проведения саммита в будущем.