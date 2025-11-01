Перенос встречи Трампа и Путина в Будапеште заинтересовал россиян

Перенос встречи Трампа и Путина в Будапеште заинтересовал россиянНа рост уровня тревожности влияет также сезонность и экономическая ситуация в стране
После новостей о переносе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште социологи зафиксировали у россиян рост тревожности и падение уровня спокойствия до показателей августа 2025 г.
Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 24–26 октября о настроении окружающих, сейчас уровень тревоги россиян держится на 40% (с 24 августа, когда последний раз был отмечен аналогичный результат, этот показатель колебался с 36 до 39%), а спокойствие испытывают 52% респондентов (с августа варьировалось на уровне 54–56%). В опросе приняли участие 1500 респондентов из 51 региона. Социологи спрашивали, какое настроение, по мнению россиян, преобладает среди родных, близких и коллег.
Трамп 23 октября заявил: «Мы отменили встречу с президентом Путиным, мне просто показалось, что это неправильно. Казалось, что мы не сможем достичь того, что нужно». Вместе с тем он указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем. Путин, в свою очередь, тогда отметил, что Трамп говорил скорее о переносе встречи, а не о ее отмене. «Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул глава российского государства.
Перенос встречи двух президентов является второй по значимости темой, заинтересовавшей россиян за рассматриваемый период: за этими событиями в медиа следили 8% граждан (1-е место традиционно занимает спецоперация – ею интересовались 20%). ФОМ даже выделил несостоявшийся пока саммит двух лидеров в отдельное направление вне новостной канвы, связанной с отношениями России и США.
Судя по аналогичным опросам ФОМа за предыдущую неделю (17–19 октября), россияне предвкушали встречу двух лидеров: по 4% опрошенных назвали эту тему, а также телефонный разговор Путина и Трампа наиболее интересующим их инфоповодом после спецоперации. Еще 4% таковыми назвали возможные поставки дальнобойных американских ракет Tomahawk Украине.
Топ-3 наиболее значимых новостных сюжетов завершает блок российско-американских отношений (3%), включающий в себя такие подразделы: «санкции ввели», «отношение Трампа к нашей стране» и проч.
В последней волне исследования ФОМа доля людей, считающих, что в их окружении в основном преобладает тревога, действительно несколько выросла, подтвердил в беседе с «Ведомостями» руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин. И, соответственно, доля тех, в чьем окружении преобладает спокойствие, немного снизилась, добавил он.
«Но такие колебания за последний год наблюдались неоднократно. На таких же уровнях, как сегодня, эти показатели находились в достаточно успешном допандемийном 2019 г. Как правило, события, связанные с резко ухудшающимся медийным фоном, вызывают более сильные колебания (например, в период пандемии)», – пояснил он.
При этом Бумагин не исключает, что сейчас в числе прочего наблюдается действие сезонного фактора: лето прошло, стало меньше солнца, из-за чего общий фон настроения мог снизиться.
Рост тревожности может быть связан с сезонностью, ведь осень традиционно сложное, насыщенное время, когда работы и расходов много, а времени и денег обычно не хватает, сказал «Ведомостям» гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Но этим причины не исчерпываются, указал он. На это также влияет, во-первых, обстановка на международной арене и, во-вторых, экономическая динамика, которая не становится лучше, заключил гендиректор АЦ ВЦИОМ.
Международная обстановка и впрямь влияет на настроения, в том числе признаки начинающейся гонки вооружений, утверждает социолог Денис Волков. И это при том, что в начале года многим казалось, что мирные договоренности могут быть скоро достигнуты, обратил внимание он.