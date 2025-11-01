Перенос встречи Трампа и Путина в Будапеште заинтересовал россиян

Трамп 23 октября заявил: «Мы отменили встречу с президентом Путиным, мне просто показалось, что это неправильно. Казалось, что мы не сможем достичь того, что нужно». Вместе с тем он указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем. Путин, в свою очередь, тогда отметил, что Трамп говорил скорее о переносе встречи, а не о ее отмене. «Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул глава российского государства.