Главная / Политика /

Перенос встречи Трампа и Путина в Будапеште заинтересовал россиян

На рост уровня тревожности влияет также сезонность и экономическая ситуация в стране
Юлия Малева
Судя по аналогичным опросам ФОМа за предыдущую неделю (17–19 октября), россияне предвкушали встречу двух лидеров
Судя по аналогичным опросам ФОМа за предыдущую неделю (17–19 октября), россияне предвкушали встречу двух лидеров / Максим Стулов / Ведомости

После новостей о переносе встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште социологи зафиксировали у россиян рост тревожности и падение уровня спокойствия до показателей августа 2025 г.

Согласно опросу фонда «Общественное мнение» (ФОМ) за 24–26 октября о настроении окружающих, сейчас уровень тревоги россиян держится на 40% (с 24 августа, когда последний раз был отмечен аналогичный результат, этот показатель колебался с 36 до 39%), а спокойствие испытывают 52% респондентов (с августа варьировалось на уровне 54–56%). В опросе приняли участие 1500 респондентов из 51 региона. Социологи спрашивали, какое настроение, по мнению россиян, преобладает среди родных, близких и коллег.

Трамп 23 октября заявил: «Мы отменили встречу с президентом Путиным, мне просто показалось, что это неправильно. Казалось, что мы не сможем достичь того, что нужно». Вместе с тем он указал, что допускает проведение встречи с российским лидером в будущем. Путин, в свою очередь, тогда отметил, что Трамп говорил скорее о переносе встречи, а не о ее отмене. «Всегда диалог лучше, чем конфронтация, чем какие-то споры или тем более война. Поэтому мы всегда это поддерживали, продолжение диалога, и сейчас это поддерживаем», – подчеркнул глава российского государства.

Перенос встречи двух президентов является второй по значимости темой, заинтересовавшей россиян за рассматриваемый период: за этими событиями в медиа следили 8% граждан (1-е место традиционно занимает спецоперация – ею интересовались 20%). ФОМ даже выделил несостоявшийся пока саммит двух лидеров в отдельное направление вне новостной канвы, связанной с отношениями России и США.

Судя по аналогичным опросам ФОМа за предыдущую неделю (17–19 октября), россияне предвкушали встречу двух лидеров: по 4% опрошенных назвали эту тему, а также телефонный разговор Путина и Трампа наиболее интересующим их инфоповодом после спецоперации. Еще 4% таковыми назвали возможные поставки дальнобойных американских ракет Tomahawk Украине.

Топ-3 наиболее значимых новостных сюжетов завершает блок российско-американских отношений (3%), включающий в себя такие подразделы: «санкции ввели», «отношение Трампа к нашей стране» и проч.

В последней волне исследования ФОМа доля людей, считающих, что в их окружении в основном преобладает тревога, действительно несколько выросла, подтвердил в беседе с «Ведомостями» руководитель группы партнерских коммуникаций ФОМа Роман Бумагин. И, соответственно, доля тех, в чьем окружении преобладает спокойствие, немного снизилась, добавил он.

«Но такие колебания за последний год наблюдались неоднократно. На таких же уровнях, как сегодня, эти показатели находились в достаточно успешном допандемийном 2019 г. Как правило, события, связанные с резко ухудшающимся медийным фоном, вызывают более сильные колебания (например, в период пандемии)», – пояснил он.

При этом Бумагин не исключает, что сейчас в числе прочего наблюдается действие сезонного фактора: лето прошло, стало меньше солнца, из-за чего общий фон настроения мог снизиться.

Рост тревожности может быть связан с сезонностью, ведь осень традиционно сложное, насыщенное время, когда работы и расходов много, а времени и денег обычно не хватает, сказал «Ведомостям» гендиректор АЦ ВЦИОМ Валерий Федоров. Но этим причины не исчерпываются, указал он. На это также влияет, во-первых, обстановка на международной арене и, во-вторых, экономическая динамика, которая не становится лучше, заключил гендиректор АЦ ВЦИОМ.

Международная обстановка и впрямь влияет на настроения, в том числе признаки начинающейся гонки вооружений, утверждает социолог Денис Волков. И это при том, что в начале года многим казалось, что мирные договоренности могут быть скоро достигнуты, обратил внимание он.

