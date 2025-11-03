Президент Финляндии предложил провести встречу Трампа и Путина в конце ноября
Президент Финляндии Александер Стубб предложил провести встречу лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в конце ноября в Йоханнесбурге. Об этом он заявил на открытии Национальных курсов по обороне, пишет Yle.
Переговоры могли бы пройти на ноябрьском саммите G20, который принимает ЮАР, отметил Стубб. Политик в своей речи также затронул тему ядерного оружия, заявив, что мир вступил в «новую ядерную эру». Он напомнил, что Трамп поручил испытать ядерное оружие в ответ на то, что другие страны якобы проводили испытания. Президент Финляндии добавил, что НАТО сейчас обеспечивает ядерную защиту страны, поскольку у США, Франции и Великобритании есть ядерное оружие.
«Раньше нам, маленькой Финляндии, нужно было заботиться об этом самостоятельно, но ситуация в мире тогда была иной. Теперь мы участвуем во всех ключевых структурах», – сказал он.
Саммит G20 пройдет 21-22 ноября в Йоханнесбурге. Путин не примет участие в мероприятии, но Россия будет представлена на «достойном уровне», сообщил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Последний раз лидеры США и РФ встречались в августе на Аляске. В октябре Трамп анонсировал переговоры с российским президентом в Будапеште, но впоследствии отменил встречу, дата которой так и не была назначена.