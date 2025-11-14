Песков: Россия сохраняет заинтересованность в работе с G20
Россия заинтересована продолжить работу с G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это формат [G20], именно где обсуждаются проблемы экономики, глобальной экономики. И мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации. Поэтому Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации», – сказал он.
Оценивая ситуацию вокруг отмены совместного заявления по итогам саммита G20 в ЮАР, Песков заявил, что подобные проблемы возникают «в разных мероприятиях». По его словам, существуют попытки политизировать документ и это «воспринимается, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран».
На саммит G20 в Йоханнесбурге, который пройдет с 21 по 22 ноября, не приедут президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Die Zeit отмечала, что впервые с момента создания G20 на саммите не будут присутствовать главы трех крупнейших стран группы.
В группу G20 входят 19 государств, ЕС и Африканский союз. Южная Африка возглавляет объединение с декабря 2024 г., когда приняла председательство от Бразилии, и будет оставаться во главе G20 до ноября 2025 г. Затем председательство перейдет к США. Трамп уже объявил, что планирует провести следующий саммит на территории собственного гольф-клуба.