Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия сохраняет заинтересованность в работе с G20

Ведомости

Россия заинтересована продолжить работу с G20. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это формат [G20], именно где обсуждаются проблемы экономики, глобальной экономики. И мы всегда выступали против того, чтобы элементы политизации каким-то образом вносились на повестку дня этой организации. Поэтому Россия сохраняет свою заинтересованность в работе этой организации», – сказал он.

Оценивая ситуацию вокруг отмены совместного заявления по итогам саммита G20 в ЮАР, Песков заявил, что подобные проблемы возникают «в разных мероприятиях». По его словам, существуют попытки политизировать документ и это «воспринимается, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран».

Почему США игнорируют саммиты G20 и по изменению климата

Политика / Международные новости

На саммит G20 в Йоханнесбурге, который пройдет с 21 по 22 ноября, не приедут президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин. Die Zeit отмечала, что впервые с момента создания G20 на саммите не будут присутствовать главы трех крупнейших стран группы.

В группу G20 входят 19 государств, ЕС и Африканский союз. Южная Африка возглавляет объединение с декабря 2024 г., когда приняла председательство от Бразилии, и будет оставаться во главе G20 до ноября 2025 г. Затем председательство перейдет к США. Трамп уже объявил, что планирует провести следующий саммит на территории собственного гольф-клуба.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте