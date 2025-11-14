Песков: Россия сохраняет заинтересованность в работе с G20

Оценивая ситуацию вокруг отмены совместного заявления по итогам саммита G20 в ЮАР, Песков заявил, что подобные проблемы возникают «в разных мероприятиях». По его словам, существуют попытки политизировать документ и это «воспринимается, в том числе и нами, в штыки, и к нам присоединяется целый ряд стран».