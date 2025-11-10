Почему США игнорируют саммиты G20 и по изменению климата

Почему США игнорируют саммиты G20 и по изменению климатаДональд Трамп ищет выгоду
Никто из официальных представителей действующей американской администрации не посетит форум G20, который пройдет в южно-африканском Йоханнесбурге с 22 по 23 ноября. Об этом 8 ноября заявил президент США Дональд Трамп, назвавший проведение такого мероприятия в ЮАР «полным позором». В качестве причины такого решения он назвал нарушение прав человека: «Африканеров (потомки белых переселенцев из Нидерландов, а также французских и немецких иммигрантов. – «Ведомости») убивают, а их землю и фермы незаконно конфискуют», – написал он в своей соцсети Truth Social. При этом Трамп не забыл упомянуть активную подготовку к следующему саммиту клуба, проведение которого запланировано в его любимом штате Флорида. Еще в начале сентября Трамп заявил, что вряд ли посетит ЮАР. Предполагалось, что вместо него там будет присутствовать вице-президент Джеймс Вэнс. Но, как сообщили источники агентства Reuters, и его поездка туда не запланирована.
На сайте министерства иностранных дел ЮАР подчеркнули, что заявления Трампа по поводу африканеров не соответствуют действительности и не подкреплены никакими фактами.
В мае в ходе переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой Трамп заявил о геноциде в отношении белых фермеров. Тогда же он подчеркнул, что не был окончательно уверен в том, что происходящее – геноцид. Хотя еще в феврале он подписал указ «о противодействии вопиющим действиям» ЮАР, в котором обвинил местное правительство в вытеснении этнического меньшинства африканеров с их фермерских земель без возмещения ущерба. По данным материалов телеканалов CNN, Al Jazeera и американского портала FactCheck, хотя факты насилия в отношении белых фермеров имеют место, они не носят массового характера.
Работа тематических групп G20 может иметь результатом некий антитрамповский манифест, говорит программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов. Такой сценарий, объясняет эксперт, не в интересах Трампа и у администрации есть два возможных пути, чтобы избежать его. Первый – заменять американские организации, которые ранее были вовлечены в «двадцатку», на иные, протрамповские структуры и поручать им быть организаторами тематических групп. «Допустим, что это можно сделать. Но затем новые американские организаторы группы должны будут попытаться повлиять на представительство других стран в этих группах, которое во многом антитрамповское <...> Понятно, что в желании навредить Трампу правительства этих стран не откажутся от возможности транслировать через каналы общественных форматов недовольство Трампом на весь мир», – подчеркнул Барабанов.
Второй путь – более радикальный и предусматривает отказ от общественных тематических форматов на период американского председательства, концентрацию только на официальном политическом и экономическом треках. По словам Барабанова, такое решение может сломать всю сложившуюся архитектуру G20. Это вызовет негодование многих общественных групп в других странах «двадцатки», что будет транслироваться противниками Трампа в глобальную медийную среду. Кроме того, нельзя исключать, что активисты общественных форматов из других стран при явной или негласной поддержке своих правительств решат продолжить свою работу и вне американского председательства, сами по себе. В результате могут появиться документы и рекомендации, которые могут стать еще более выраженным антитрамповским манифестом, чем в иных случаях. И очевидно, что такая альтернативная работа станет прямым вызовом Трампу, в том числе политическим. Трамп, конечно, будет давить на правительства других стран, чтобы они остановили этот альтернативный процесс. Но те всегда смогут отговориться, что НПО независимы, действуют сами по себе – таковы уж принципы демократии – и повлиять на это они не могут.
Как можно было ожидать, что мы поедем в Южную Африку на очень важную встречу G20, когда конфискация земель и геноцид имеют место? Они отбирают землю у белых фермеров, а затем убивают их и их семьи. СМИ отказываются сообщать об этом. Соединенные Штаты приостановили все взносы в Южную Африку. Хотим ли мы быть на саммите G20 именно там? Я так не думаю! Truth Social, апрель 2025
Кроме того, в конце октября также стало известно, что Вашингтон не направит официальных высокопоставленных представителей на климатический саммит COP30, который проходит 10–21 ноября в Бразилии. Одновременно с этим, как сообщила 7 ноября британская газета The Guardian, более 100 представителей США посетит этот саммит. Среди них – губернатор штата Нью-Мексико демократ Мишель Гришам. Там также будет губернатор Висконсина демократ Тони Эверс. С ними на соответствующих мероприятиях будут присутствовать представители разнообразных американских климатических организаций.
Помимо сигналов своего подхода к международной проблематике отказом ехать лично или отправлять своих представителей на G20 и COP30 Трамп давит конкретно на ЮАР и Бразилию, говорит научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. По его мнению, американский президент не обнулит участие США в G20, но захочет переформатировать его под нужные американцам в первую очередь экономические инициативы. Демократы, в свою очередь, предпринимают усилия перехватывать повестку на международных площадках, а проблема климата остается одним из значимых нарративов последних лет. В случае победы демократов на будущих президентских выборах они попытаются обратить историю вспять и вернуть климатическую повестку, но администрация Трампа предпринимает против этого более деятельные превентивные шаги, нежели в его первый срок, говорит эксперт.