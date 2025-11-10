Почему США игнорируют саммиты G20 и по изменению климата

Второй путь – более радикальный и предусматривает отказ от общественных тематических форматов на период американского председательства, концентрацию только на официальном политическом и экономическом треках. По словам Барабанова, такое решение может сломать всю сложившуюся архитектуру G20. Это вызовет негодование многих общественных групп в других странах «двадцатки», что будет транслироваться противниками Трампа в глобальную медийную среду. Кроме того, нельзя исключать, что активисты общественных форматов из других стран при явной или негласной поддержке своих правительств решат продолжить свою работу и вне американского председательства, сами по себе. В результате могут появиться документы и рекомендации, которые могут стать еще более выраженным антитрамповским манифестом, чем в иных случаях. И очевидно, что такая альтернативная работа станет прямым вызовом Трампу, в том числе политическим. Трамп, конечно, будет давить на правительства других стран, чтобы они остановили этот альтернативный процесс. Но те всегда смогут отговориться, что НПО независимы, действуют сами по себе – таковы уж принципы демократии – и повлиять на это они не могут.