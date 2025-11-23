Орешкин: недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество

Участники саммита «группы двадцати» приняли итоговую декларацию из 122 пунктов, в которой они обратились к основным глобальным вызовам и обсудили пути продвижения устойчивого развития, солидарности и равенства. В том числе страны выразили единую позицию о работе по достижению справедливого и долговременного мира на Украине.