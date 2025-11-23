Орешкин: недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество

Орешкин: недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничествоПо его словам, они стремятся к восстановлению экономического взаимодействия с Россией
Представители недружественных государства на саммите G20 предлагали российской стороне проекты по экономическому сотрудничеству, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит «РИА Новости».
Орешкин при этом не стал называть конкретные страны. По его словам, их представители «подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты».
Встреча лидеров впервые проходила на африканском континенте под председательством ЮАР 22–23 ноября. Российскую делегацию возглавил Орешкин. В следующем году саммит «большой двадцатки» пройдет под председательством США во Флориде в декабре 2026 г.
Участники саммита «группы двадцати» приняли итоговую декларацию из 122 пунктов, в которой они обратились к основным глобальным вызовам и обсудили пути продвижения устойчивого развития, солидарности и равенства. В том числе страны выразили единую позицию о работе по достижению справедливого и долговременного мира на Украине.