Орешкин: недружественные страны на саммите G20 предлагали Москве сотрудничество

По его словам, они стремятся к восстановлению экономического взаимодействия с Россией
Ведомости

Представители недружественных государства на саммите G20 предлагали российской стороне проекты по экономическому сотрудничеству, сообщил на пресс-конференции заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Его слова приводит «РИА Новости».

Орешкин при этом не стал называть конкретные страны. По его словам, их представители «подходили с конкретными предложениями по сотрудничеству, по тому, как налаживать экономические взаимоотношения с Россией, реализовать совместные проекты».

Встреча лидеров впервые проходила на африканском континенте под председательством ЮАР 22–23 ноября. Российскую делегацию возглавил Орешкин. В следующем году саммит «большой двадцатки» пройдет под председательством США во Флориде в декабре 2026 г. 

Участники саммита «группы двадцати» приняли итоговую декларацию из 122 пунктов, в которой они обратились к основным глобальным вызовам и обсудили пути продвижения устойчивого развития, солидарности и равенства. В том числе страны выразили единую позицию о работе по достижению справедливого и долговременного мира на Украине.

