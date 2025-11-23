Лидеры саммита «Группы двадцати» в ЮАР приняли итоговую декларацию

Лидеры саммита «Группы двадцати» в ЮАР приняли итоговую декларациюВ документе подчеркивается единая позиция по работе над завершением конфликта на Украине
Участники саммита «Группы двадцати» в Йоханнесбурге приняли итоговую декларацию из 122 пунктов. Участники обратились к основным глобальным вызовам и обсудили пути продвижения устойчивого развития, солидарности и равенства. Текст декларации представлен на сайте Кремля.
В духе африканской философии «Убунту» («я есть, потому что мы есть») лидеры признали, что отдельные страны не могут процветать в одиночку. Они подтвердили приверженность обеспечению того, чтобы никто не был забыт, посредством многостороннего сотрудничества. Эта взаимосвязанность понимается как ключевой принцип для глобального сообщества государств.
На фоне усиления геополитического соперничества и конфликтов лидеры подчеркнули веру в многостороннее сотрудничество. Они с тревогой отметили огромные человеческие страдания и неблагоприятное воздействие конфликтов по всему миру. Была подтверждена неизменная приверженность действиям в соответствии с международным правом.
В декларации выражена единая позиция о работе на благо справедливого и долговременного мира на Украине. Этот вопрос упомянут в контексте приверженности Уставу ООН во всей его полноте. Лидеры подчеркнули, что только при наличии мира можно достичь устойчивого развития и процветания.
Лидеры признали, что стихийные бедствия препятствуют прогрессу на пути к устойчивому развитию. Особое внимание было уделено поддержке малых островных развивающихся государств и наименее развитых стран.
Проблема высокого уровня задолженности была выделена как препятствие для инклюзивного роста. Лидеры подтвердили приверженность поддержке усилий стран с низким и средним уровнем дохода. Они одобрили Декларацию министров финансов «Группы двадцати» о долговой устойчивости.
Было отмечено, что более 600 млн африканцев не имеют доступа к электроэнергии. Лидеры поддержали реализацию усилий по глобальному увеличению мощностей возобновляемой энергетики.
Использование критически важных полезных ископаемых для инклюзивного роста было рассмотрено отдельно. Участники приветствовали Рамочную основу «Группы двадцати» по критически важным полезным ископаемым. Этот документ призван обеспечить трансформацию минеральных ресурсов в движущую силу процветания и устойчивого развития.
Лидеры признали, что неравенство и безработица представляют угрозу глобальному экономическому росту. Они приветствовали Принципы высокого уровня по устойчивой промышленной политике для инклюзивного экономического роста. Лидеры подтвердили необходимость обеспечения устойчивых и стабильных продовольственных систем. Они приветствовали работу Целевой группы «Группы двадцати» по продовольственной безопасности, созданной в период председательства ЮАР.
Искусственный интеллект и управление данными были признаны важными факторами устойчивого развития. Лидеры подтвердили приверженность Принципам «Группы двадцати» по развитию ИИ. Они приветствовали запуск инициативы «ИИ для Африки» как платформы для многостороннего сотрудничества.
Лидеры также заявили о твердой поддержке Африке в деле обеспечения экономического роста. Они подчеркнули значение Договора «Группа двадцати» – Африка и запуска его второй фазы на 2025-2030 гг.
Участники саммита подтвердили важнейшую роль многосторонних банков развития в сокращении масштабов нищеты. Они поддержали пересмотр Системы оценки долговой устойчивости для стран с низким уровнем дохода.
Заключительные разделы декларации содержат обязательства по укреплению многосторонности. Лидеры подтвердили приверженность «Группе двадцати» как ведущему форуму по международному экономическому сотрудничеству. Они поблагодарили ЮАР за руководство форумом и выразили готовность к работе под председательством Соединенных Штатов в 2026 г.
Встреча лидеров впервые проходила на Африканском континенте под председательством Южно-Африканской Республики 22-23 ноября. Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.