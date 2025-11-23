Лидеры саммита «Группы двадцати» в ЮАР приняли итоговую декларацию

В духе африканской философии «Убунту» («я есть, потому что мы есть») лидеры признали, что отдельные страны не могут процветать в одиночку. Они подтвердили приверженность обеспечению того, чтобы никто не был забыт, посредством многостороннего сотрудничества. Эта взаимосвязанность понимается как ключевой принцип для глобального сообщества государств.