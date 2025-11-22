Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Макрон: G20 не справляется с мировыми кризисами

Группа, вероятно, подходит к концу своего цикла
Ведомости

«Группа двадцати» (G20) не справляется с мировыми кризисами в сфере безопасности, что угрожает ее существованию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите объединения в Йоханнесбурге.

«Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», – сказал он (цитата по ТАСС).

В этом контексте Макрон упомянул боевые действия на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Он считает, что конфликты не могут быть урегулированы без учета суверенитета стран. Президент Франции считает, что «нам трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере». Он предположил, что G20, вероятно, подходит к концу своего цикла. 

От участия в саммите в ЮАР в этом году отказались президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин

14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована продолжить работу с G20. Оценивая ситуацию вокруг отмены совместного заявления по итогам саммита G20 в ЮАР, Песков заявил, что подобные проблемы возникают «в разных мероприятиях». 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её