Макрон: G20 не справляется с мировыми кризисами

Макрон: G20 не справляется с мировыми кризисамиГруппа, вероятно, подходит к концу своего цикла
«Группа двадцати» (G20) не справляется с мировыми кризисами в сфере безопасности, что угрожает ее существованию. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на саммите объединения в Йоханнесбурге.
«Мы переживаем момент в нашей геополитике, когда нам очень трудно вместе за этим столом, включая членов, которые сегодня здесь не присутствуют, решать крупные международные кризисы», – сказал он (цитата по ТАСС).
В этом контексте Макрон упомянул боевые действия на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке. Он считает, что конфликты не могут быть урегулированы без учета суверенитета стран. Президент Франции считает, что «нам трудно достичь общего стандарта в геополитической сфере». Он предположил, что G20, вероятно, подходит к концу своего цикла.
От участия в саммите в ЮАР в этом году отказались президент РФ Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин.
14 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована продолжить работу с G20. Оценивая ситуацию вокруг отмены совместного заявления по итогам саммита G20 в ЮАР, Песков заявил, что подобные проблемы возникают «в разных мероприятиях».