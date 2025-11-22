Западные лидеры G20 призвали доработать план США по Украине

Западные лидеры G20 призвали доработать план США по УкраинеВ Европе обеспокоены предложением ограничить вооруженные силы Украины
Мирный план США по Украине требует «доработки», заявили лидеры европейских стран, а также Канады и Японии на саммите G20 в ЮАР. Об этом со ссылкой на совместное заявление участников саммита пишет The Guardian.
Односторонний план Вашингтона по прекращению боевых действий на Украине «является основой, требующей доработки», заявили страны. Они отметили, что четко придерживаются «принципа недопустимости изменения границ силой» и обеспокоены предлагаемыми ограничениями вооруженных сил Украины. По мнению европейцев, эти меры сделают республику уязвимой для будущих нападений.
При этом члены G20 приветствуют продолжающиеся усилия США по установлению мира. Первоначальный проект плана из 28 пунктов включает «важные элементы, которые будут иметь решающее значение для справедливого и прочного мира», говорится в заявлении. Западные страны намерены продолжит координировать свои действия с Украиной и США в ближайшие дни.
Европейские лидеры пересматривают предложенный США план прекращения огня и пытаются «выиграть больше времени» для Киева, писало Bloomberg. Администрация США установила крайний срок для принятия этого плана – День благодарения, 27 ноября.
21 ноября СМИ опубликовали проект 28-пунктного мирного договора России и Украины. Документ включает положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к нации по поводу проекта. Украинский лидер подчеркнул, что Киеву предстоит сложный выбор, и заявил, что следующая неделя будет «очень непростой» для Украины.