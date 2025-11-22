Bloomberg: ЕС пытается «выиграть время» для Украины на фоне плана США
Европейские лидеры пересматривают предложенный США план прекращения огня и пытаются «выиграть больше времени» для Киева, пишет Bloomberg. Администрация США установила крайний срок для принятия этого плана – День благодарения.
Переговоры по этому вопросу ведутся между представителями европейских стран и американскими официальными лицами. В том числе, «в знак нарастающей паники» канцлер Германии Фридрих Мерц позвонил президенту Дональду Трампу для обсуждения плана США на уровне советников по национальной безопасности.
«Обычно это подразумевает участие [госсекретаря США] Марко Рубио, но, по словам источников, вместо него эту роль может взять на себя министр армии США Дэн Дрисколл», – говорится в материале. The Guardian назвал Дрисколла «новым спецпредставителем» Трампа.
21 ноября СМИ опубликовали проект 28-пунктного мирного договора России и Украины. Документ включает положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. Москва и Киев подтвердили получение документа.
В Европе к плану отнеслись скептически. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что план США представляет собой перечень вопросов, которые могут быть обсуждены между Украиной и Россией, а не финальное решение.