МИД ФРГ: план США по Украине является списком «вопросов для обсуждения»
План США по завершению конфликта на Украине представляет собой перечень вопросов, которые могут быть обсуждены между Украиной и Россией, а не финальное решение. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль, передает Reuters.
Вадефуль указал на то, что позиция Германии совпадает с европейской и заключается в поддержке Украины. Германия стремится обеспечить Украине возможность вести переговоры с позиции силы.
21 ноября издание Axios опубликовало 28-пунктный американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Киев подтвердил получение плана, сейчас команда президента Украины Владимира Зеленского изучает его. В Москве заявили, что «официально ничего не получали». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил при этом, что видят «какие-то новации» в опубликованном документе.
Западные союзники также начали изучение документа, сообщил президент Финляндии Александр Стубб. По данным The Wall Street Journal (WSJ), европейские лидеры недовольны планом и готовят контрпредложение.