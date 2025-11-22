The Guardian: Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем

21 ноября западные СМИ опубликовали проект 28-пунктного мирного договора России и Украины. Документ включает положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. Россия получила текст плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, предметно с Москвой текст не обсуждается.