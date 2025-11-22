The Guardian: Трамп назначил Дрисколла своим новым спецпредставителем
Министр армии США Дэниел Дрисколл, посетивший Киев 20 ноября, стал новым спецпредставителем президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники.
Дрисколл является другом и бывшим одноклассником вице-президента США Джей Ди Вэнса, отмечает издание.
В конце следующей недели группа американских генералов может посетить Москву для обсуждения мирного плана США с Кремлем, говорится в материале.
21 ноября западные СМИ опубликовали проект 28-пунктного мирного договора России и Украины. Документ включает положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций. Россия получила текст плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине, говорил президент РФ Владимир Путин. По его словам, предметно с Москвой текст не обсуждается.
The Washington Post со ссылкой на источники писала, что администрация президента США согласилась рассмотреть часть предложенных Украиной изменений к проекту мирного соглашения. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский запросил корректировки документа и команда министра армии США Дрисколла допустила, что некоторые правки могут быть внесены.