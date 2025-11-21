США допускают внесение по просьбе Киева правок в план урегулирования конфликта

CNN сообщало, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до конца 2025 г. Reuters писало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.