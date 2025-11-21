Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США допускают внесение по просьбе Киева правок в план урегулирования конфликта

Ведомости

Администрация США согласилась рассмотреть часть предложенных Украиной изменений к проекту мирного соглашения, сообщают источники Washington Post. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский запросил корректировки документа, и команда министра армии США Дэна Дрисколла допустила, что некоторые правки могут быть внесены. При этом в Киеве пока не понимают, какие именно пункты Вашингтон готов переписать.

Как отмечают собеседники WP, первоначально план предлагается подписать Зеленскому и президенту США Дональду Трампу, после чего его представят российской стороне.

Источники газеты утверждают, что американская сторона фактически разделила команды спецпосланника Стива Уиткоффа и Дрисколла, чтобы применять тактику «хорошего и плохого полицейского»: одна сторона оказывает давление, другая демонстрирует готовность к совместной доработке документа.

После переговоров в Киеве представители США, включая временную поверенную в делах посольства Джули Дэвис, заявили, что сроки подписания соглашения остаются «очень сжатыми».

CNN сообщало, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до конца 2025 г. Reuters писало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.

21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте