США допускают внесение по просьбе Киева правок в план урегулирования конфликта
Администрация США согласилась рассмотреть часть предложенных Украиной изменений к проекту мирного соглашения, сообщают источники Washington Post. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский запросил корректировки документа, и команда министра армии США Дэна Дрисколла допустила, что некоторые правки могут быть внесены. При этом в Киеве пока не понимают, какие именно пункты Вашингтон готов переписать.
Как отмечают собеседники WP, первоначально план предлагается подписать Зеленскому и президенту США Дональду Трампу, после чего его представят российской стороне.
Источники газеты утверждают, что американская сторона фактически разделила команды спецпосланника Стива Уиткоффа и Дрисколла, чтобы применять тактику «хорошего и плохого полицейского»: одна сторона оказывает давление, другая демонстрирует готовность к совместной доработке документа.
После переговоров в Киеве представители США, включая временную поверенную в делах посольства Джули Дэвис, заявили, что сроки подписания соглашения остаются «очень сжатыми».
CNN сообщало, что администрация Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до конца 2025 г. Reuters писало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.
21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.