CNN: Трамп хочет заключить соглашение по Украине до нового года

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут занять год. Источник газеты напомнил, что заключение сделки по полезным ископаемым между Украиной и США заняло около трех месяце. Учитывая, что мирное соглашение включает в себя четыре стороны – Киев, Москву, Вашингтон и ЕС – переговоры могут занять примерно 12 месяцев.