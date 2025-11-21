Газета
Главная / Политика /

CNN: Трамп хочет заключить соглашение по Украине до нового года

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа хочет, чтобы Россия и Украина заключили мирное соглашение до конца 2025 г. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Собеседники телеканала рассказали, что несколько высокопоставленных чиновников администрации Трампа рассматривают возможность привлечения некоторых иностранных посредников, которые помогали вести переговоры по Газе, включая Катар и Турцию.

Кроме того, по аналогии с прекращением огня в Газе, в мирном плане США по урегулированию на Украине говорится, что выполнение соглашения будет контролироваться и гарантироваться «Советом мира», возглавляемым Трампом.

МИД ФРГ: план США по Украине является списком «вопросов для обсуждения»

Политика / Международные отношения

21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.

Reuters писало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.

The Washington Post со ссылкой на источники писала, что переговоры по урегулированию украинского конфликта могут занять год. Источник газеты напомнил, что заключение сделки по полезным ископаемым между Украиной и США заняло около трех месяце. Учитывая, что мирное соглашение включает в себя четыре стороны – Киев, Москву, Вашингтон и ЕС – переговоры могут занять примерно 12 месяцев.

