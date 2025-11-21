WP: переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут занять год

Один из собеседников WP уточнил, что могут потребоваться месяцы, чтобы привести мирный план в формат приемлемый для Киева. Он пояснил, что даже если бы президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать документ, для него нет никакой политической основы. При этом, источник WP заявил, что в плане много пунктов, «которые не подлежат обсуждению».