WP: переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут занять год
Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут занять год. План США является началом мирного процесса, а не его завершением. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Источник газеты напомнил, что заключение сделки по полезным ископаемым между Украиной и США заняло около трех месяце. Учитывая, что мирное соглашение включает в себя четыре стороны – Киев, Москву, Вашингтон и ЕС – переговоры могут занять примерно 12 месяцев.
Один из собеседников WP уточнил, что могут потребоваться месяцы, чтобы привести мирный план в формат приемлемый для Киева. Он пояснил, что даже если бы президент Украины Владимир Зеленский был готов подписать документ, для него нет никакой политической основы. При этом, источник WP заявил, что в плане много пунктов, «которые не подлежат обсуждению».
21 ноября издание Axios опубликовало американский план по урегулированию конфликта на Украине. Документ включает 28 пунктов, в том числе положения о территориальных уступках, гарантиях безопасности для Украины и возможном снятии части санкций.
Москва, со своей стороны, официально этого плана не получала. Об этом 21 ноября сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы видим какие-то новации, но официально мы ничего не получали», – заявил он. Но, по его словам, в Кремле осведомлены о модификациях и одобренных формулировках.
Reuters писало, что США пригрозили Украине приостановить поставки вооружения и передачу разведданных, если Киев не подпишет американский план урегулирования. По данным одного из собеседников, Вашингтон настаивает на подписании рамочного соглашения до 27 ноября.