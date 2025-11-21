Путин подтвердил получение плана Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Россия получила текст плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности страны.
По его словам, российская сторона получила его по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией. Однако предметно с Москвой текст не обсуждается. Путин объяснил это тем, что администрации США не удается до сих пор заручиться согласием украинской стороны, так как Украина против.
«Видимо, Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя», – заявил президент.
Российский лидер отметил, что в основе украинской позиции лежит необъективная оценка ситуации на фронте.
В ходе совещания он также указал, что Купянск уже на момент 4 ноября был почти полностью подконтролен России. Однако украинская сторона заявляла, что в городе находится не более 60 российских военнослужащих и его скоро деблокируют.
21 ноября Axios опубликовал план США по разрешению российско-украинского конфликта. Он состоит из 28 пунктов и включает передачу территорий, гарантии безопасности для Украины и снятие санкций. Источники в Белом доме подтвердили легитимность документа, который показали Москве и Киеву.