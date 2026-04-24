Политика

Песков раскрыл, поедет ли Путин на саммит G20 в Майами

Президент РФ Владимир Путин может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в комментарии журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Путин может поехать в Майами как член страны «двадцатки», может не поехать, может поехать другой российский представитель. Но в любом случае РФ будет достойно на должном уровне представлена на этом саммите», – сказал Песков.

Он подчеркнул, что Россия по-прежнему придает большое значение работе в формате G20. По его словам, с учетом нарастающих кризисов к моменту проведения встречи у участников будет большая повестка для обсуждения.

23 апреля газета The Washington Post со ссылкой на источники в госдепартаменте сообщила, что президент США Дональд Трамп планирует пригласить Путина на саммит G20, который пройдет в декабре 2026 г. в Майами. По данным издания, американский лидер «четко дал понять, что участие России во всех встречах G20 приветствуется».

В тот же день замглавы МИД РФ Александр Панкин заявлял, что Россия приглашена к участию в саммите на высшем уровне, однако окончательное решение будет принято ближе к дате.

