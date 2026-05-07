Ушаков не ответил, поедет ли Путин на саммит G20

По словам Ушакова, до декабря запланировано большое количество международных мероприятий, подготовка к которым уже ведется. «Даже о многих об этих мероприятиях, которые состоятся буквально в мае, в июне или в июле, мне еще кажется, преждевременно говорить. Потому что если бы я бы сейчас что-то объявил, это было бы не согласовано с нашими партнерами. Но подготовка ко многим мероприятиям идет», – отметил помощник президента РФ. Он напомнил, что в ближайшее время ведется подготовка визита президента в КНР.