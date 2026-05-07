Ушаков не ответил, поедет ли Путин на саммит G20
Помощник президента России Юрий Ушаков не стал отвечать на вопрос о возможной поездке президента Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20), который должен пройти в декабре в Майами. Об этом он сказал на брифинге.
«Сейчас просто рано даже еще говорить», – заявил Ушаков. Он отметил, что Россия продолжает участвовать в работе «двадцатки», однако решение об участии президента в саммите пока не обсуждается публично.
По словам Ушакова, до декабря запланировано большое количество международных мероприятий, подготовка к которым уже ведется. «Даже о многих об этих мероприятиях, которые состоятся буквально в мае, в июне или в июле, мне еще кажется, преждевременно говорить. Потому что если бы я бы сейчас что-то объявил, это было бы не согласовано с нашими партнерами. Но подготовка ко многим мероприятиям идет», – отметил помощник президента РФ. Он напомнил, что в ближайшее время ведется подготовка визита президента в КНР.
Ушаков также прокомментировал смену российского шерпы в G20. Он заявил, что бывший шерпа Светлана Лукаш «очень профессионально и классно работала» на этой должности более 10 лет. «Я могу предположить, что человек устал, хочет заниматься какими-то другими делами», – сказал он. Он добавил, что не знает точных причин ее ухода.
24 апреля The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США сообщила, что Белый дом планирует пригласить Путина на саммит G20. После этого пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что политик может как поехать на саммит G20 в США, так и не поехать. По его словам, в любой ситуации Россия будет достойно и на должном уровне представлена на саммите.