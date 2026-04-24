Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Политика

США намерены пригласить Путина на саммит G20

Ведомости

США планируют пригласить президента России Владимира Путина на саммит «большой двадцатки» (G20), который состоится в декабре 2026 г. на гольф-курорте президента Дональда Трампа «Дорал» в Майами. При этом приглашение еще не отправлено, пишет The Washington Post со ссылкой на представителей администрации США.

Согласно заявлению госдепартамента, Трамп «неоднократно заявлял, что Россия может присутствовать на всех встречах G20, так как США сосредоточены на проведении успешного и продуктивного саммита». По словам высокопоставленного представителя администрации, официальных приглашений пока не поступало, но как член «большой двадцатки» Россия будет приглашена на министерские встречи и саммит лидеров.

23 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимала участие в каждом саммите G20 на соответствующем уровне. «По линии «20-ки» работа продолжается, и ближе к саммиту будет принято решение о формате нашего участия», – сказал он.

Путин не принимал участия в саммите «большой двадцатки» в очном формате с 2019 г. В 2025 г. встреча прошла на африканском континенте под председательством ЮАР, российскую делегацию возглавил замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин.

