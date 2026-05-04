Путин сменил шерпу в G20

Шерпа в G20 – высокопоставленный чиновник, который представляет лидера страны – участницы «Группы двадцати» и выполняет ряд ключевых функций в процессе подготовки и проведения саммита. Термин происходит от названия непальского народа шерпа, представители которого служат проводниками для альпинистов в Гималаях.