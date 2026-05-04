Политика

Путин сменил шерпу в G20

Ведомости

Владимир Путин назначил начальника экспертного управления президента России Дениса Агафонова новым шерпой в «Группе двадцати» (G20). Соответствующее распоряжение главы государства опубликовано на сайте правовой информации.

«Утвердить <...> Агафонова Д. В. представителем президента РФ по делам группы ведущих индустриальных государств и связям с представителями лидеров стран, входящих в "Группу двадцати", российским шерпой», – указано в документе.

Ранее шерпой России в G20 была заместитель начальника экспертного управления президента РФ Светлана Лукаш.

Агафонов был назначен начальником экспертного управления президента России в июле 2024 г. Согласно данным Кремля на апрель 2023 г., Агафонов занимал должность заместителя начальника управления президента РФ по внешней политике.

Шерпа в G20 – высокопоставленный чиновник, который представляет лидера страны – участницы «Группы двадцати» и выполняет ряд ключевых функций в процессе подготовки и проведения саммита. Термин происходит от названия непальского народа шерпа, представители которого служат проводниками для альпинистов в Гималаях.

