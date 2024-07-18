Путин назначил Дениса Агафонова начальником экспертного управления президента
Начальником экспертного управления президента России назначен Денис Агафонов. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин.
По данным Кремля на апрель 2023 г., Агафонов занимал должность заместителя начальника управления президента России по внешней политике.
Экспертное управление президента занимается экспертно-аналитическим обеспечением реализации главой государства его конституционных полномочий. Управление готовит экспертные заключения, аналитические доклады и другие необходимые президенту и руководителю администрации главы государства материалы.
8 июля Путин назначил генерал-лейтенанта юстиции Сергея Казакова военным прокурором Объединенной группировки войск. Этим же указом президент назначил военными прокурорами: генерал-майора юстиции Игоря Купреева (Северный флот), Олега Окорокова (Черноморский флот) и Константина Ольховатенко (Центральный военный округ).