Владимир Путин назначил начальников управлений администрации президента

Владимир Путин назначил начальников управлений администрации президентаВ структуре появилось пять новых управлений
В администрации появляются пять новых управлений:
по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов;
по вопросам национальной морской политики;
по вопросам формирования и деятельности Госсовета;
по госполитике в гуманитарной сфере;
по госполитике в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) теперь упразднено, по сути, разделившись на два: на управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов и управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета. «Ведомости» писали 24 мая, что в Кремле обсуждалась конфигурация УГС. В частности, после прихода на пост помощника президента Алексея Дюмина, который будет курировать ОПК и Госсовет, УГС мог быть разделен на два управления, что и было сделано.
В итоге Алексей Дюмин будет курировать два управления – по вопросам формирования и деятельности Госсовета и по госполитике в сфере ОПК. Сергей Кириенко останется куратором, по-прежнему, четырех управлений (правда, одно из них будет новым): по вопросам мониторинга и анализа соцпроцессов, по внутренней политике, по общественным проектам и по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.
Начальниками новых управлений стали:
управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов – Александр Харичев, бывший начальник управления по обеспечению деятельности Госсовета
управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета – Владимир Симоненко, бывший начальник экспертного управления Кремля
управление по вопросам национальной морской политики – Сергей Вахруков, бывший замсекретаря Совета безопасности
управление по госполитике в сфере ОПК – Виктор Евтухов, бывший первый замминистра промышленности и торговли
Управление по вопросам национальной морской политики, которое возглавил Вахруков, будет курировать помощник президента Николай Патрушев, который в мае перешел на эту должность с поста секретаря Совбеза. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Патрушев будет заниматься вопросами «кораблестроения».
Без руководителей пока остается экспертное управление, которое курирует замруководителя администрации президента Максим Орешкин, и новое управление по государственной политике в гуманитарной сфере – его куратором станет помощник президента Владимир Мединский.
Сохранили свои должности по указу:
начальник управления по внутренней политике Андрей Ярин;
начальник управления по общественным проектам Сергей Новиков;
начальник управления по научно-образовательной политике Инна Биленкина;
начальник канцелярии президента Андрей Казаков;
начальник управления протокола Анна Куликова;
начальник управления по обеспечению конституционных прав граждан Татьяна Локаткина;
начальник управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Игорь Маслов;
начальник управления по развитию иформационно-коммуникационных технологий и структуры связи Татьяна Матвеева;
начальник управления по работе с обращениями граждан и организаций Михаил Михайловский;
начальник управления президента по внешней политике Игорь Неверов;
начальник управления по госнаградам Владимир Осипов;
начальник управления по общественным связям и коммуникациям Александр Смирнов;
начальник управления по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции Максим Травников;
начальник управления информационного и документационного обеспечения Антон Федоров;
начальник управления по приграничному сотрудничеству Алексей Филатов;
начальник управления пресс-службы и информации Андрей Цыбулин.
Президентским указом также вносятся изменения в положение об администрации президента. В частности, что координация деятельности советников президента может быть возложена на первых заместителей и заместителей руководителя администрации президента, помощников президента, включая помощников президента РФ – начальников управления президента РФ.
Деятельность полпредов согласно указу координирует руководитель администрации президента, а деятельность полпредов президента в Совете Федерации, Госдуме, Конституционном суде – один из первых заместителей руководителей администрации президента. Им станет Сергей Кириенко.
Должность спецпредставителя президента РФ по Украине исключена из числа штатных единиц администрации главы государства, следует из указа.
Свои должности сохраняют и начальник государственно-правового управления Лариса Брычева, контрольного управления – Дмитрий Шальков, референтуры президента – Дмитрий Калимулин. Про них в нынешних указах ничего не говорится.