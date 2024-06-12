Владимир Путин назначил начальников управлений администрации президента

Управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС) теперь упразднено, по сути, разделившись на два: на управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов и управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета. «Ведомости» писали 24 мая, что в Кремле обсуждалась конфигурация УГС. В частности, после прихода на пост помощника президента Алексея Дюмина, который будет курировать ОПК и Госсовет, УГС мог быть разделен на два управления, что и было сделано.