В администрации президента обсуждается конфигурация управления по Госсовету

В администрации президента обсуждается конфигурация управления по ГоссоветуКадровых изменений во внутриполитическом блоке не ожидается, но возможна корректировка функционала подразделений
В ближайшее время президент может подписать указ о назначении начальников управлений своей администрации. Их «ротация» происходит уже после того, как в Кремле назначается «высшее командное звено» – глава администрации президента (АП), его заместители, помощники и др. (назначены 14 мая, через неделю после пятой инаугурации Владимира Путина). У каждого заместителя руководителя АП и помощника главы государства есть определенная зона ответственности, поэтому важно, силами каких управлений (и чьими руками) они реализуют поставленные задачи. В 2018 г. президент определился со структурой АП, а затем фамилиями начальников управлений в июне.
Несмотря на перестановки в руководстве АП, три источника «Ведомостей» утверждают: внутриполитический блок Кремля сохранит ключевые кадры. Речь идет об управлении президента по внутренней политике (УВП; Андрей Ярин), управлении президента по общественным проектам (УОП; Сергей Новиков) и управлении президента по обеспечению деятельности Госсовета (УГС; Александр Харичев). Перед инаугурацией периодически появлялись слухи, что Ярин и Новиков могут перейти на иную работу, но такие версии не подтверждались. Оба останутся на постах начальников своих управлений, говорят собеседники «Ведомостей».
При этом они не исключают изменение конфигурации УГС, которое имеет двойной функционал и фактически двойное подчинение. Управление отвечает и за Госсовет, и за политические вопросы, в том числе проведение выборов.
Внутриполитический блок курирует первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко (также в его подчинении управление информационно-коммуникационных технологий). Помощником, который отвечал за сам Госсовет, до 14 мая был Игорь Левитин (теперь – советник президента), но, по словам источников «Ведомостей», он не интенсивно вникал в деятельность всего УГС.
С 14 мая куратором Госсовета в АП стал новый помощник Путина Алексей Дюмин. Источники допускают, что отношение к профильному управлению на новой должности у Дюмина будет иным. В частности, по их словам, обсуждается возможность разделения УГС на два управления и, соответственно, разделение нынешних полномочий либо в придачу к УГС будет создано новое управление, к которому перейдет часть полномочий от УГС.
В таком случае за УГС останется тема Госсовета и спорта, а новое управление будет заниматься выборами, идеологией, социологией и другими темами. Это новое управление может возглавить нынешний начальник УГС Харичев (если изменений не будет, он сохранит должность).
Что такое УГС
УГС было создано в 2008 г. президентом Дмитрием Медведевым. С 2008 по 2012 г. его возглавлял Петр Скороспелов, а с 2012 по 2018 г. – Михаил Брюханов. С 2018 г. функционал управления расширился. К примеру, по указу президента 2012 г. среди задач УГС была подготовка материалов по выработке госполитики в сфере социально-экономического развития субъектов, подготовка предложений по определению приоритетных направлений в области спорта, информационно-аналитическое обеспечение поездок президента в регионе. А среди функций было обеспечение подготовки планов работы Госсовета и материалов к его заседаниям и др. В 2018 г., когда его возглавил уже Харичев, к полномочиям добавились организация и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов.
Будет ли принято решение о разделении управления, создании нового, будет ли выбрана иная конфигурация или все останется, как есть, пока не решено, отмечают источники «Ведомостей». Один из собеседников не исключает, что этот вопрос могут решить позднее, хотя и оговаривается, что логичнее это сделать сейчас, когда после выборов президента формируется АП и штатное расписание.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на запрос «Ведомостей».
Зачем это нужно
Упоминание о Госсовете появилось в Конституции после внесения поправок в 2020 г. «Тогда Госсовет приобрел новые очертания, трансформировавшись от консультационной площадки до публичного института власти, куда вошли не только губернаторы, но и представители муниципального сообщества, правительства и АП. То есть произошла смычка разных уровней власти, и на площадке Госсовета стала происходить обкатка решений. И его статус должен повышаться и дальше», – говорит один из источников «Ведомостей».
По его словам, в послании президента 2024 г. было много задач, которые как раз должны решаться в связке разных уровней власти, и работа сейчас будет вестись несколько иначе. Собеседник не исключает, что Госсовету нужен более статусный модератор – им и стал Дюмин: «Но не нужно забывать, что в сфере его курирования еще и тема ОПК, которая для него ключевая». Он добавляет, что любой этап политического управления характеризуется кадровыми и структурными корректировками в зависимости от поставленных задач.
Еще один собеседник говорит, что у Дюмина в любом случае в подчинении будет аппарат Госсовета, который занимается подготовкой его заседаний, при том что темы лично утверждает президент. Отношения у Кириенко и Дюмина хорошие, поэтому тут вряд ли может быть какой-то диссонанс, добавляет он.
Во времена, когда внутриполитический блок курировал Владислав Сурков (1999–2011 гг.), было сначала большое территориальное управление и УВП и, возможно, стоит вернуться к такой же схеме – когда теруправление занимается регионами (сейчас это в полномочиях УВП), а УВП занимается выборами, парламентом, партиями, социологией и т. д., рассуждает он. «Пока все, кажется, планируют работать, как работали», – замечает он.
Создание УГС в 2008 г. помогло отладить текущую работу Госсовета, говорит политолог Ростислав Туровский. После ухода в 2012 г. с поста помощника президента Александра Абрамова, который отвечал за УГС с момента создания, схема кураторства Госсовета сложилась не до конца, отмечает он: «Функции секретаря Госсовета стали выглядеть формальными». Активность управления заметно увеличилось с расширением функционала и приходом Харичева, считает он.
Вопрос о разделении полномочий может быть реализован без острых конфликтов, говорит политолог Михаил Виноградов: «Госсовет далеко не единственное направление, которым занималось УГС. В нем были сконцентрированы многие вопросы, связанные с выборными процессами, которые выглядели значимо». Поэтому при желании разделение может быть осуществлено без репутационного ущерба для всех сторон, добавляет эксперт.