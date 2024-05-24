В администрации президента обсуждается конфигурация управления по Госсовету

Что такое УГС

УГС было создано в 2008 г. президентом Дмитрием Медведевым. С 2008 по 2012 г. его возглавлял Петр Скороспелов, а с 2012 по 2018 г. – Михаил Брюханов. С 2018 г. функционал управления расширился. К примеру, по указу президента 2012 г. среди задач УГС была подготовка материалов по выработке госполитики в сфере социально-экономического развития субъектов, подготовка предложений по определению приоритетных направлений в области спорта, информационно-аналитическое обеспечение поездок президента в регионе. А среди функций было обеспечение подготовки планов работы Госсовета и материалов к его заседаниям и др. В 2018 г., когда его возглавил уже Харичев, к полномочиям добавились организация и обеспечение взаимодействия президента с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов.