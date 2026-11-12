Афганистан заинтересован в строительстве российских заводов удобрений
Москва и Кабул заинтересованы в строительстве предприятий по производству удобрений на территории Афганистана. Об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
По его словам, российские удобрения пользуются спросом в Афганистане. «Есть большая заинтересованность и в строительстве предприятий по производству удобрений непосредственно на территории Афганистана», – сказал Оверчук.
Вице-премьер также сообщил, что правительство Афганистана проявляет интерес к российскому автотранспорту.
12 ноября замминистра финансов Афганистана Мухаммад Зубайр и замглавы Минпромторга РФ Алексей Груздев подписали протокол первого заседания российско-афганской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Оверчук отмечал, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. По его словам, российский экспорт в Афганистан за восемь месяцев вырос в 2,1 раза, а импорт из Афганистана – в 2,2 раза.