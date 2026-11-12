Афганистан заинтересован в строительстве российских заводов удобрений

Оверчук отмечал, что товарооборот России и Афганистана за январь – август 2026 г. увеличился более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил $349 млн. По его словам, российский экспорт в Афганистан за восемь месяцев вырос в 2,1 раза, а импорт из Афганистана – в 2,2 раза.