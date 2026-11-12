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Geely запустит отдельную дилерскую сеть для электромобилей в России

Максим Цуланов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Geely запустит в России отдельную дилерскую сеть для электромобилей и гибридов. Это следует из сообщения «Автостата» со ссылкой на заявление китайской марки.

Новый формат обусловлен возросшим спросом на автомобили на новых источниках энергии (NEV) и «должен обеспечить клиентам особый уровень знакомства с электромобилями и гибридами Geely», объяснили в китайской компании.

«Два центра в Москве и два в Санкт-Петербурге переоборудуются под новые стандарты, разработанные специально для моделей на новых источниках энергии», – говорится в тексте.

Клиенты смогут пройти тест-драйв электрокара длительностью до 24 часов, а в шоу-румах будут эксклюзивно представлены кроссовер Geely EX5 и новый хетчбэк Geely EX2, который появится на российском авторынке до конца 2026 г. 

20 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писал, что экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

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