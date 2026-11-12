Geely запустит отдельную дилерскую сеть для электромобилей в России
Geely запустит в России отдельную дилерскую сеть для электромобилей и гибридов. Это следует из сообщения «Автостата» со ссылкой на заявление китайской марки.
Новый формат обусловлен возросшим спросом на автомобили на новых источниках энергии (NEV) и «должен обеспечить клиентам особый уровень знакомства с электромобилями и гибридами Geely», объяснили в китайской компании.
«Два центра в Москве и два в Санкт-Петербурге переоборудуются под новые стандарты, разработанные специально для моделей на новых источниках энергии», – говорится в тексте.
Клиенты смогут пройти тест-драйв электрокара длительностью до 24 часов, а в шоу-румах будут эксклюзивно представлены кроссовер Geely EX5 и новый хетчбэк Geely EX2, который появится на российском авторынке до конца 2026 г.