Geely запустит отдельную дилерскую сеть для электромобилей в России

20 октября «Интерфакс» со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР писал, что экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию за период с января по сентябрь составили $10,7 млрд, что в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.