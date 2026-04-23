Geely отзывает более 17 000 автомобилей Emgrand в России

Последний раз «Джили Моторс» провела отзывную кампанию в отношении 38 913 автомобилей модели Atlas в середине апреля. Речь идет о машинах, которые были проданы в России с 11 октября 2023-го по 30 сентября 2025 г. Отзыв необходим для замены предохранителя парковочного ассистента.