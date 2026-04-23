Geely отзывает более 17 000 автомобилей Emgrand в России
Представитель китайского автопроизводителя Geely в России «Джили Моторс» отзывает почти 17 600 автомобилей модели Emgrand в России из-за риска деформации топливного бака. Об этом сообщили в Росстандарте, передает «РИА Новости».
Отзыву подлежат 17 590 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в период с 1 ноября 2023-го по 6 сентября 2025 г. с VIN-кодами согласно приложению.
Модель Emgrand отзывают не впервые. В сентябре 2025 г. Росстандарт согласовал отзыв 17 736 Emgrand, реализованных в России с 1 ноября 2023 г. Причиной также стало выявленное возможное некорректное функционирование клапана вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака.
Последний раз «Джили Моторс» провела отзывную кампанию в отношении 38 913 автомобилей модели Atlas в середине апреля. Речь идет о машинах, которые были проданы в России с 11 октября 2023-го по 30 сентября 2025 г. Отзыв необходим для замены предохранителя парковочного ассистента.