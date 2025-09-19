Geely отзывает в России более 17 000 авто из-за риска деформации топливного бака
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) согласовало программу мероприятий по добровольному отзыву 17 736 автомобилей Geely Emgrand, реализованных в России с 1 ноября 2023 г. по настоящее время. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Причиной отзыва стало выявленное возможное некорректное функционирование клапана вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака. В отдельных случаях это может приводить к образованию отрицательного давления в системе, что при длительной работе двигателя и в крайне редких ситуациях способно вызвать деформацию топливного бака. При этом компоненты топливного насоса могут контактировать с внутренней поверхностью бака и повреждать его.
В рамках сервисной кампании на всех затронутых автомобилях проведут проверку, замену крышки заливной горловины топливного бака, а также диагностику системы вентиляции и состояния самого бака. При выявлении повреждений он и его компоненты будут заменены.
Официальный представитель производителя, ООО «Джили-моторс», уведомит владельцев автомобилей о необходимости посетить дилерский центр. Узнать, подпадает ли машина под отзыв, можно самостоятельно по VIN-коду через опубликованный список, на сайте Росстандарта или в сервисе Auto.ru.
Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельцев.
16 июля «Автостат» сообщил, что в десятку наиболее востребованных машин вошли китайские кроссоверы Geely Monjaro (13 600), Changan UNI-S / CS55 Plus (13 500), Belgee X50 (11 400), OMODA C5 (10 700), Haval F7 (9800), Chery Tiggo 4 (9400) и Haval M6 (7800). Всего за полгода в России было продано 368 900 новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией.