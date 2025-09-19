Geely отзывает в России более 17 000 авто из-за риска деформации топливного бака

Причиной отзыва стало выявленное возможное некорректное функционирование клапана вентиляции в крышке заливной горловины топливного бака. В отдельных случаях это может приводить к образованию отрицательного давления в системе, что при длительной работе двигателя и в крайне редких ситуациях способно вызвать деформацию топливного бака. При этом компоненты топливного насоса могут контактировать с внутренней поверхностью бака и повреждать его.