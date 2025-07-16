Lada Vesta стала лидером продаж среди автомобилей с «автоматом» в России
По итогам первого полугодия 2025 г. Lada Vesta возглавила рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России, сообщает «Автостат».
С января по июнь в стране было реализовано 25 800 новых экземпляров моделей семейства Vesta с «автоматом». На втором месте оказался кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 23 800 штук. На третьем месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 19 700 проданных экземпляров.
В десятку наиболее востребованных машин на «автомате» также вошли китайские кроссоверы Geely Monjaro (13 600), Changan UNI-S / CS55 Plus (13 500), Belgee X50 (11 400), OMODA C5 (10 700), Haval F7 (9800), Chery Tiggo 4 (9400) и Haval M6 (7800).
Всего за шесть месяцев 2025 г. в России было продано 368 900 новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет 69,5% от общего объема первичного рынка.
В январе – июне 2025 г. в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, сообщал «Автостат» 4 июля. Это значение на 26% меньше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В июне авторынок просел на 28% в годовом выражении до 90 116 машин.