Lada Vesta стала лидером продаж среди автомобилей с «автоматом» в России

В январе – июне 2025 г. в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, сообщал «Автостат» 4 июля. Это значение на 26% меньше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В июне авторынок просел на 28% в годовом выражении до 90 116 машин.