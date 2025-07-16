Газета
Телеграм
Главная / Авто /

Lada Vesta стала лидером продаж среди автомобилей с «автоматом» в России

Ведомости

По итогам первого полугодия 2025 г. Lada Vesta возглавила рейтинг самых продаваемых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией в России, сообщает «Автостат».

С января по июнь в стране было реализовано 25 800 новых экземпляров моделей семейства Vesta с «автоматом». На втором месте оказался кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 23 800 штук. На третьем месте оказался Chery Tiggo 7 PRO Max с показателем 19 700 проданных экземпляров.

В десятку наиболее востребованных машин на «автомате» также вошли китайские кроссоверы Geely Monjaro (13 600), Changan UNI-S / CS55 Plus (13 500), Belgee X50 (11 400), OMODA C5 (10 700), Haval F7 (9800), Chery Tiggo 4 (9400) и Haval M6 (7800).

Всего за шесть месяцев 2025 г. в России было продано 368 900 новых легковых автомобилей с автоматической трансмиссией, что составляет 69,5% от общего объема первичного рынка.

В январе – июне 2025 г. в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, сообщал «Автостат» 4 июля. Это значение на 26% меньше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В июне авторынок просел на 28% в годовом выражении до 90 116 машин.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных