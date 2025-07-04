Продажи новых легковых машин в первом полугодии снизились на 26%

В январе – июне 2025 г. в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Это значение на 26% меньше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В июне авторынок просел на 28% в годовом выражении до 90 116 машин, следует из данных «Автостата».