Продажи новых легковых машин в первом полугодии снизились на 26%На рынке нет спроса и стимулов для его появления
В январе – июне 2025 г. в России было продано 530 375 новых легковых автомобилей, говорится в сообщении аналитического агентства «Автостат». Это значение на 26% меньше по сравнению с показателем за тот же период прошлого года. В июне авторынок просел на 28% в годовом выражении до 90 116 машин, следует из данных «Автостата».
Большая часть лидеров рынка в первом полугодии показала снижение продаж. В частности, реализация «АвтоВАЗа» снизилась на четверть в годовом выражении до 155 481 автомобиля, Haval – на 22% (63 905), Chery – на 23% (55 250), Geely – почти в 1,5 раза (35 580), Changan – на 39% (29 940).
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