Россия и Африка установили рекорд по товарообороту

Наращиванию торгово-экономических связей России и стран Африки мешает отсутствие системы расчетов в национальных валютах, говорит и. о. директора Центра африканских исследований МГИМО Майя Никольская. Эта проблема занимает существенное место в диалоге Москвы с элитами африканских государств, отмечает эксперт: «Пока не ясно, идет ли речь о формировании системы взаимных расчетов на уровне двусторонних связей или по линии России и группы африканских стран. У Африканского союза пока своей системы нет. Теоретически технологии ее создания есть у России, и она могла бы ими поделиться со своими африканскими партнерами».