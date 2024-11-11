Россия и Африка установили рекорд по товарообороту

Россия и Африка установили рекорд по товарооборотуЭкономические связи развиваются вслед за политическими
Товарооборот России и стран Африки вышел на исторический максимум – до $24,5 млрд. Об этом на открытии пленарного заседания первой министерской конференции форума партнерства «Россия – Африка» в Сочи заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. По его словам, несмотря на искусственные препоны Запада, Москва и африканские государства продолжают совершенствовать механизмы поддержки бизнеса, находить эффективные логистические решения, «задействовать новые инструменты для взаиморасчетов, которые не зависят от негативного внешнего вмешательства».
Мероприятие приняло порядка 1500 участников – глав министерств, интеграционных региональных организаций, представителей российского и африканского бизнеса более чем из 40 африканских стран (почти весь континент).
Для расширения контактов с Африкой представители России на полях конференции заключили с рядом африканских государств договоренности по целому ряду конкретных проектов, подписали соглашения, меморандумы в различных областях, подчеркнул Лавров. Кроме того, участники форума приняли общее заявление, в котором говорится о намерениях развивать партнерство.
По данным Федеральной таможенной службы России, российский экспорт в Африку в 2023 г. в стоимостном выражении вырос на 43% до $21,2 млрд. Как пишет РБК со ссылкой на данные исследования Российского экспортного центра (РЭЦ), в 2021 г. 29% российского товарного экспорта заняла продукция машиностроения ($4,2 млрд), а 24% – зерновые ($3,5 млрд). Еще на $2,9 млрд поставила Россия странам континента углеводородного топлива.
Больше всего товаров Россия в 2021 г. экспортировала в Египет (28% общих экспортных объемов в Африку, или $4,2 млрд), Алжир (20%, $3 млрд), Сенегал (8%, $1,2 млрд) и Марокко (тоже 8%, $1,2 млрд), следует из данных РЭЦа.
Помимо вопросов торгово-экономического взаимодействия участники форума затронули международную повестку дня. На открытии заседания Лавров зачитал обращение Владимира Путина к участникам форума, где он подчеркнул стремление России и стран Глобального Юга к построению «справедливого многополярного миропорядка, основывающегося на подлинном равенстве и верховенстве международного права». Российский президент пообещал и впредь оказывать содействие африканским странам в обеспечении устойчивого развития, в борьбе с терроризмом и экстремизмом, в противодействии эпидемическим заболеваниям, в решении продовольственной проблемы и преодолении последствий стихийных бедствий.
В свою очередь, министр иностранных дел Мавритании Мохамед Салем ульд Мерзук зачитал обращение своего президента и действующего председателя Африканского союза Мохамеда ульд Газвани. В нем Газвани призвал участников форума выступить против господства каких-либо государств на мировой арене и выступил за многополярное сотрудничество. По его словам, попытки одних государств установить гегемонию приводят к международным конфликтам и препятствуют развитию других стран.
Наращиванию торгово-экономических связей России и стран Африки мешает отсутствие системы расчетов в национальных валютах, говорит и. о. директора Центра африканских исследований МГИМО Майя Никольская. Эта проблема занимает существенное место в диалоге Москвы с элитами африканских государств, отмечает эксперт: «Пока не ясно, идет ли речь о формировании системы взаимных расчетов на уровне двусторонних связей или по линии России и группы африканских стран. У Африканского союза пока своей системы нет. Теоретически технологии ее создания есть у России, и она могла бы ими поделиться со своими африканскими партнерами».
Африканские страны также заинтересованы в диверсификации своей торговли и в российских инвестициях, продолжает Никольская. «Многие страны континента сильно зависят от иностранных кредитов и испытывают серьезные трудности с возвратом заемных средств. Наша страна могла бы предложить африканцам инвестиции в ключевые для них отрасли экономики: такой формат гораздо более удобный как для российского бизнеса, так и для самих африканцев», – объяснила эксперт.