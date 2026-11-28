Как разбиваются сердца тех, кто влюбился в ИИ-бота: главные ИИ-глюки ноябряЧиновники – одна из главных жертв ИИ, а «белым воротничкам» ИИ только прибавляет работы
В ноябре выяснилось, что напрасно люди надеются поменьше работать благодаря ИИ: на самом деле рабочая нагрузка только растет, чат-боты провоцируют настоящие любовные драмы, называют невиновных людей ворами, делают антирекламу товарам и даже приводят к неожиданному выселению из квартиры.
Агент оказался похотлив
Газета The Guardian опубликовала подборку случаев, когда люди влюблялись в чат-ботов, а потом переживали тяжелый разрыв. Оказывается, нейросети все больше похожи на настоящих людей. Самый яркий случай произошел с 48-летней Соней Венстрой из Португалии. Она 2 года крутила роман с виртуальным бойфрендом Стивом. ИИ разрушил отношения в одночасье. Пара была на совместном «выходе в свет» – в групповом чате с общими друзьями. Стив принялся открыто флиртовать с другой женщиной. Венстра сочла это изменой, и хотя Стив умолял ее остаться, она разорвала отношения. Нюанс в том, что другая женщина тоже была не реальной, а ИИ-персонажем. Венстра завела себе нового ИИ-любовника по имени Шон. Они часами разговаривают, в том числе о прежних отношениях, и Шон уверяет, что никогда не поступит, как Стив.
Внезапное выселение
Лора Мак из Северной Каролины задолжала за аренду квартиры около $4000. Но обещала заплатить. Она долго переписывалась с управляющей компанией Colony Townhome Apartments. В итоге договорились, что Мак закроет долг 30 ноября, в последний день месяца. А потом ей внезапно пришло постановление о выселении, и с 19 ноября женщина живет в гостинице. Оказывается, она переписывалась с ИИ-ботом, а выселил ее человек. Сотрудники Colony Townhome Apartments уверяют, что нейросеть дала отсрочку без их ведома и вообще не имела права этого делать.
Теперь Мак готовится судиться, а местные законодатели пишут закон, чтобы не допустить повторения подобных случаев. Ведь в письмах даже не упоминалось, что Мак общается с ИИ. А он был весьма человечен и хорошо осведомлен о ее ситуации. Например, знал, что в потолке ванной есть дыра, которую никак не заделают.
Чиновников завалило
Британские чиновники страдают от ИИ. Как пишет The Guardian, их буквально завалили жалобами, сгенерированными с помощью нейросетей. Раньше, чтобы обжаловать штраф за парковку или пожаловаться на плохо убранную улицу, нужно было приложить некоторое количество усилий. Теперь достаточно приказать ИИ – он сам найдет законы, составит текст и, как показали исследования, в 13% случаев сгенерированных нейросетью документов их отправляет ИИ-агент без участия человека. В остальных случаях люди копируют текст из чат-бота в официальную форму на сайте госведомства.
Чиновники буквально утопают в документах. Их средний объем вырос с 1–2 до 20 страниц, вдобавок в них полно галлюцинаций вроде отсылок к выдуманным законам. Но чиновник по-прежнему обязан рассмотреть обращение в срок. Явление прозвали AI clog, или же «ИИ засор», по аналогии с ситуацией, когда в канализацию сливается больше, чем она в состоянии принять. В Австралии отчаявшиеся бюрократы предложили ввести плату за каждое обращение в госорганы, чтобы уменьшить их поток, но парламент в марте 2026 г. зарубил это предложение. Можно, конечно, поручить писать ответы ИИ. Но никто не знает, до чего могут доболтаться 2 искусственных интеллекта, – а обещания госИИ будут иметь законную силу.
ИИ не уменьшил, а прибавил работы
Сотрудники, рассчитывавшие благодаря ИИ работать поменьше, на самом деле стали трудиться больше. Облачная платформа для мониторинга активности сотрудников ActivTrak выпустила отчет на базе данных по 450 организациям и более 9100 сотрудникам. Те, кто не применяет нейросети, работают около 8 часов. А вот активные пользователи ИИ проводят на работе от 8,4 до 9,1 часа. ActivTrak считает, что ИИ поначалу сокращает рабочую нагрузку. Но сотрудники начинают брать дополнительные задачи, а потом обнаруживают, что на переключение между ними тоже тратится время, вдобавок за ИИ приходится проверять результаты.
ИИ не рекламщик
Попытка прорекламировать свой товар с помощью ИИ неожиданно обернулась провалом. В июне в Китае вышел полностью сгенерированный нейросетью сериал «Уволенная девушка» про провинциалку Фан Таоцзы, которая едет в большой город, мечтая стать моделью. Мыльная опера неожиданно «выстрелила». На волне популярности для главных персонажей завели аккаунты в соцсетях и стали продавать в них рекламу.
Одним из первых клиентов стал производитель контактных линз. В ролике «подруга» Фан (тоже сгенерированная ИИ) жалуется, что от линз у нее болят глаза. Фан достает из сумочки свои линзы и хвастается, что они удобные и их можно носить весь день. Эффект от рекламы вышел ровно противоположный. Казалось бы, особой разницы нет: рекламирует линзы актер, который их не носит в обычной жизни, или ИИ-персонаж, у которого и глаз-то нет. Но для покупателей это оказалось крайне важным. Поднялась такая волна возмущения, что ролик тихо убрали из блога, а 17 ноября 2026 г. регулятор района Паньюй в Гуанчжоу оштрафовал владельца прав на Фан Таоцзы My Film на 68 288 юаней (около $10 000). Чиновники говорили о недобросовестной рекламе, но поводом для штрафа стала формальность: контактные линзы – это медицинские изделия III класса, для их продвижения не было получено обязательное разрешение.
Страшилка для покупателей
Сотрудники магазина сети H-E-B в Остине (Техас) 4 ноября обвинили постоянного 43-летнего покупателя в краже. Во время покупок к мужчине подошли заместитель управляющего и охранник и заявили, что система безопасности отметила его черный Cadillac как связанный с кражей, совершенной накануне. Мужчину вывели из магазина и запретили возвращаться.
Покупатель попросил сверить номерной знак машины на фото с его автомобилем, но ему отказали: мол, номер сверяла «умная» система безопасности и они его не видели. В качестве «доказательства» менеджер показал снимок с камеры, на котором мужчина выходил из магазина с продуктами и… чеком в руке. Правда, кража произошла во вторник, 3 ноября, а покупатель уверяет, что последний визит в магазин был в понедельник, 2 ноября.
На следующий день другой менеджер признал ошибку и, по словам мужчины, оправдался тем, что ИИ порой неверно распознает лица и автомобили. Но после того как пост обиженного покупателя в Reddit стал вирусным, H-E-B официально извинилась и заявила, что не применяет ИИ. Мол, инцидент произошел из-за человеческой ошибки.
Ложный прецедент
Старший прокурор Королевской прокурорской службы Великобритании (CPS) Равиндер Дхиллон сослалась на несуществующий прецедент, причем трижды. Гособвинитель упоминала судебное дело R v J [2024] EWCA Crim 3529, но его не существует. Дхиллон признала ошибку, но объяснила, что просто перепутала буквы: она имела в виду решение палаты лордов R v JTB [2009] UKHL 20. 2 судьи Высокого суда сочли такое оправдание неудовлетворительным. А Королевская прокурорская служба фактически признала, что виновник ошибки ИИ: она напомнила, что правила разрешают использовать нейросети только в том случае, если информацию потом вручную проверит человек. К разочарованию адвокатов другой стороны, на ход дела этот ляп обвинителя не повлиял.
Это уже второй подобный случай с сотрудниками Королевской прокурорской службы. В феврале ее юрист ссылался на несуществующие судебные акты в деле об экстрадиции. Между тем реестр случаев с галлюцинациями и ложными ссылками в британских судах, который ведет барристер Мэттью Ли из Doughty Street Chambers, превысил 100 записей.
Драма, которой не было
Шотландское образовательное агентство Education Scotland оказалось в центре скандала из-за ошибок в документах, подготовленных при помощи ИИ. В материалах шла речь о реформе школьной программы в 2028 г. Преподаватель Эдинбургского университета Броди Рансиман обнаружил около 20 ссылок на несуществующие статьи, книги и исследования. Например, в одном из документов упоминалась публикация «Драма для перемен: расширение прав и возможностей учащихся через представления» за 2025 г., которую найти не удалось. В другом отчете утверждалось, что углубленный курс по физкультуре (Higher PE) выбрали более 200 000 школьников, хотя экзамены по всем его уровням – National 5, Higher и Advanced Higher – этим летом в сумме сдавали менее 150 000 человек. После этого в Education Scotland исправили часть ошибок и добавили к документам пометку об использовании ИИ.