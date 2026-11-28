Одним из первых клиентов стал производитель контактных линз. В ролике «подруга» Фан (тоже сгенерированная ИИ) жалуется, что от линз у нее болят глаза. Фан достает из сумочки свои линзы и хвастается, что они удобные и их можно носить весь день. Эффект от рекламы вышел ровно противоположный. Казалось бы, особой разницы нет: рекламирует линзы актер, который их не носит в обычной жизни, или ИИ-персонаж, у которого и глаз-то нет. Но для покупателей это оказалось крайне важным. Поднялась такая волна возмущения, что ролик тихо убрали из блога, а 17 ноября 2026 г. регулятор района Паньюй в Гуанчжоу оштрафовал владельца прав на Фан Таоцзы My Film на 68 288 юаней (около $10 000). Чиновники говорили о недобросовестной рекламе, но поводом для штрафа стала формальность: контактные линзы – это медицинские изделия III класса, для их продвижения не было получено обязательное разрешение.